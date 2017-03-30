Samanyolu Haber /Ekonomi / Sarayın fetvacısı Karaman’a ballı kıyak /30 Mart 2017 03:38

Sarayın fetvacısı Karaman’a ballı kıyak

AKP'nin ve Erdoğan’ın “fetvacısı” olarak bilinen Hayrettin Karaman’ın, faizsiz bankacılık faaliyeti yürütmek üzere kurulan Ziraat Katılım iştiraki Ziraat Portföy ile Ziraat Emeklilik’in Danışma Kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

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Saray'ın “fetvacısı” olarak ün yapan  ve “Referandumdan sonra ‘Hayır'cılara da yaşam hakkı tanınacak” diyen Yeni Şafak yazarı, Hayrettin Karaman'ın, faizsiz bankacılık faaliyeti yürütmek üzere kurulan Ziraat Katılım iştiraki Ziraat Portföy ile Ziraat Emeklilik'in Danışma Kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. Karaman, Ziraat Katılım'ın kurulması aşamasında köşesinde övücü yazı kaleme almış ve “Katılım bankacılığının yaygınlaşması, sermaye piyasaları açısından yenilikçiliğin önünü açacak. Faizsiz iş modeli, ortaklığa dayalı yatırım kollarının gelişmesini sağlayacak. Süreç içerisinde yapının genişlemesiyle, finansal aracılık mekanizmasının işlevselliği artacak ve bu durum potansiyel ekonomik büyüme düzeyi üzerinde olumlu etki meydana getirecek'' diye yazmıştı.
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