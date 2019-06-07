Samanyolu Haber /Gündem / Sarayın batık şirketleri kurtarma planı: Borcunu ödeyemeyen enerji şirketleri fona devredilecek /07 Haziran 2019 10:37

Sarayın batık şirketleri kurtarma planı: Borcunu ödeyemeyen enerji şirketleri fona devredilecek

Geri ödemesi sorunlu 13 milyar dolar krediye sahip enerji projelerinden borçları yapılandırılamayacak olanların Enerji Girişim Sermaye Fonu'na aktarılmasına karar verildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Nisan ayında açıkladığı Enerji Girişim Sermaye Fonu devreye sokuluyor. Buna göre borcunu ödeyemeyen enerji santralleri fona devredilecek. 

Enerji sektörünün "yüksek seviyedeki sorunlu kredilerine çözüm amacıyla" kurulacak "değeri 2 milyar dolara kadar çıkabilecek" fona, bankalarla yerli ve yabancı yatırımcıların katılması umuluyor. 

47 MİLYAR DOLARLIK BORCUN 13 MİLYAR DOLARI SIKINTILI

Enerji sektörünün kullandığı toplam 70 milyar dolarlık kredinin 47 milyar dolarlık kısmı henüz ödenmemiş durumda. 

Bu borcun 40 milyar dolarını elektrik üretim santrallerinin, 7 milyar dolarını da elektrik dağıtım şirketlerinin kullandığı krediler oluşturuyor. 

Elektrik üretim santrallerinin 40 milyar dolar tutarındaki borcunun yaklaşık 13 milyar dolarlık kısmı ise geri ödenmesinde sorun yaşanan krediler. 

DEVREDİLECEK HER SANTRAL İÇİN AYRI BİR ŞİRKET KURULACAK

Plana göre projelerin Enerji Girişim Sermaye Fonu'na aktarılabilmesi için fonda yer almaya istekli bankalar tarafından bir portföy yönetim şirketi kurulacak. Portföy yönetim şirketinin bünyesinde devredilen her bir santral için ayrı birer şirket kurulması gerekiyor. 

Böylece, fona aktarılmasına kesin gözüyle bakılan birinci kategorideki iki santralin fona devredilmesi halinde, portföy yönetim şirketinin altında kombine doğal gaz çevrim santrali için bir fon şirketi, hidroelektrik santrali için de ayrı bir fon şirketi kurulacak.

Bu santrallerin devredilmesinin ardından, ikinci etapta finansmanı yapılandırılmış olsa da ödemelerinde problem yaşanan veya yönetime bağlı olarak tekrar sorunlu hale dönen projelerin fona aktarılması planlanıyor. 
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