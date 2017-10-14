Saray'dan Varlık Fonu itirafı...





Varlık Fonu’nu yeniden bir reorganize etmemiz şart” ifadesiyle başlayan tartışmalarla ilgili olarak, “Varlık Fonu’nu kurmak için geciktik. Yeni bir yaklaşım olduğu için istediğimiz sonuç henüz ortaya çıkmadı” dedi. Bloomberg HT’de Ali Çağatay’ın sorularını yanıtlayan Gedikli, ABD ile yaşanan vize gerginliğinin ‘akla mantığa aykırı’ bir karar olduğunu belirterek konuların masaya oturulup konuşulabileceğini ifade etti. Gedikli, Varlık Fonu’yla ilgili, “Konsept olarak doğru bir yaklaşım, bunu kurmakta geciktik bile. Fakat yeni bir yaklaşım olduğu için istediğimiz sonuç ortaya çıkmadı ben yine de ümitliyim. Yeni vizyonla işlerlik kazanacak. Şu an değerlendirme yapılıyor” dedi. Türkiye Varlık Fonu’nun, Başbakan Binali Yıldırım’a bağlı olduğunu, Cumhurbaşkanı olarak kendisiyle bir bağlantısı olmadığını söyleyen Erdoğan, “Ama biz Sayın Başbakan ile de istişarelerimizi yaparak bu konuda kararımızı alırız. Sayın Başbakan da ben de bu gelişmeleri gördük. Böyle yürümeyeceğine karar verdik. Bu karar neticesinde de ‘bu adımın atılması isabetlidir’ dedik. Sayın Başbakan da bu konuda adımını attı. ‘Hayırlı olsun’ diyeceğiz. Çünkü Varlık Fonu’nu bizim yeniden reorganize etmemiz şart” ifadelerini kullanmıştı.