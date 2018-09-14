Samanyolu Haber /Gündem / Saray'dan kaçış var... Yakın ekip tek tek yanından uzaklaşıyor /14 Eylül 2018 07:58

Saray'dan kaçış var... Yakın ekip tek tek yanından uzaklaşıyor

Yiğit Bulut, Şaban Dişli’den sonra 8 yıldır Erdoğan’ın ekibinde yer alan Lütfullah Göktaş,Büyükelçi yapılarak Saraydan gitti

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Dışişleri Bakanlığı’nda bazı büyükelçiliklere ve daimi temsilciliklere atamalar yapıldığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bazı büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ ettiği öğrenildi. Bu kapsamda; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakın ekibinde yer alan, 8 yıldır basın danışmanlığı görevini sürdüren Lütfullah Göktaş Vatikan Büyükelçiliği’nde görevlendirildi. Erdoğan’ın yakın ekibinden başdanışman Yiğit Bulut Türkiye Varlık Fonu yönetimden çıkarılmış, AKP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin Lahey Büyükelçisi olarak görevlendirilmişti.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Göktaş, İtalya’ya 1989’da gitti, Roma’da Vatikan Gregoryus Üniversitesinde “dinler tarihi” alanında yüksek lisans yaptı. Göktaş, Roma’da 1998-2011’de NTV’nin İtalya temsilcisi, 2004-2011’de ise Anadolu Ajansının İtalya muhabiri olarak görev yaptı. Şubat 2011’de “Başbakanlık Basın Danışmanı” olarak atanması üzerine İtalya’dan Türkiye’ye dönen Göktaş, 2011-2014 yıllarında Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde, Basın Danışmanı olarak çalıştı. Göktaş, Erdoğan’ın 10 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra ise Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı olarak görev yaptı. Göktaş, ayrıca İtalya Devlet Nişanı’nın da sahibi.
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