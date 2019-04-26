Saray'dan İstanbul oyunları

Bazı AKP yöneticileri, Erdoğan’ın söylemini YSK’nin İstanbul seçimini iptal etme olasılığına karşı hazırlık olarak değerlendiriyor. Seçimin yenilenmesi durumunda İstanbul’un kazanılabilmesi için AKP’nin sandığa gitmeyen seçmeni kadar İmamoğlu’na oy veren HDP seçmenini de çekme hesapları yapılıyor. MHP ile ittifak ve halkı ayrıştırmanın yarattığı olumsuz algının giderilmesi de amaçlanırken, AKP’liler ağırlıklı olarak YSK’nin iptal kararı vereceğini düşünüyor.

Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tepki gösterdiği “Türkiye İttifakı” açıklamasıyla neyi hedeflediği AKP içinde de farklı yorumlanıyor. Bu açıklama “seçimin geride kaldığı, bundan sonra ülkenin ekonomi başta olmak üzere sorunlarının çözümü için ortak hareket etme” çağrısı olduğu biçiminde değerlendirilmekle birlikte altında daha derin bir strateji olduğunun altı çiziliyor. YSK’nin İstanbul’la ilgili olası kararına dikkat çeken bazı parti yöneticileri, seçimin yenilenmesi durumunda İstanbul’un kazanılabilmesi için partinin sandığa gitmeyen seçmeni kadar Ekrem İmamoğlu’na oy veren Kürt seçmene ihtiyaç olduğu, hem parti seçmeni hem de diğer seçmen üzerinde MHP ile ittifakın yarattığı olumsuz algının değiştirilmesi stratejisinin yattığı kaydediliyor. Parti kulislerinde öne çıkan görüşler şöyle:







Tartışmaları sonlandırmak: Tartışmalar sürdükçe yapılan açıklamalar, YSK’nin vereceği karara ilişkin ortaya konulan herhangi bir tahmin ve beklenti piyasalarda güvensizlik yaratıyor. Cumhurbaşkanı, YSK’nin İstanbul kararını beklemekle birlikte artık ülkenin sorunlarının çözümüne odaklanılmasını amaçlıyor.





Strateji içeriyor: Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları basit bir çağrı değil, daha derin bir stratejinin izlerini taşıyor. İstanbul’un kaybedilmesinin en büyük nedeni, parti seçmeninin çeşitli gerekçelerle sandığa gitmemesi. İstanbul’da 24 Haziran’da seçime katılım oranı yüzde 88.42’yken 31 Mart’ta yüzde 83.88’e düştü. Sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmenin büyük bölümünü parti seçmeni oluşturuyor. Bir diğer neden, MHP ile yapılan ittifak nedeniyle Kürt seçmenin CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na kayması. “Türkiye İttifakı” açıklaması, YSK’nin vereceği kararla İstanbul’da seçimin yenilenmesi olasılığına karşı bir hazırlık içeriyor. MHP ile yapılan ittifak nedeniyle seçmende oluşan partiye karşı olumsuz algı değiştirilmeye çalışılıyor.





YSK üzerine tahminler: Partide İstanbul seçimlerinin yenilenmesi durumunda kazanılacağını düşünenler kadar İmamoğlu’nun oyunu artırarak kazanacağını dile getirenler de bulunuyor. Ağırlıklı olarak YSK’nin İstanbul seçiminin yenilenmesine karar vereceği dile getiriliyor. Ancak YSK’nin her iki halde de hukuki bir karardan çok siyasi bir karar vereceği yorumları yapılıyor. Erdoğan’ın balkon konuşmasında ve MKYK toplantısında dile getirdiği değişimde takvimin YSK’nin kararına bağlı olarak ertelenebileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın kabinedeki değişiklikleri yeni küskünlük ve kırgınlıklar yaratılmaması amacıyla seçim sonrasına bırakılacağı değerlendiriliyor.





‘AKP’lilere sorun’





Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde meydana gelen linç girişiminin ardından ilk kez AYM toplantısında bir araya geldi. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu tokalaştı ancak aralarında herhangi bir dilayog olmadı. Kılıçdaroğlu, törenden ayrılırken bir gazetecinin, “Saldırgan Osman Sarıgün’ün serbest bırakılmasıyla ilgili ne söyleyeceksiniz” sorusuna, “Onu bana değil AKP’lilere sorun” yanıtını verdi.