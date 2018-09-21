Samanyolu Haber /Gündem / Saray'dan Bahçeli'ye uçansaray cevabı: Yeni polemikler üretmeye gerek yok /21 Eylül 2018 13:55

Saray'dan Bahçeli'ye uçansaray cevabı: Yeni polemikler üretmeye gerek yok

MHP lideri Devlet Bahçeli, Katar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçağa tepki göstermişti. Bahçeli'ye Saray'dan cevap geldi

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Saray Sözcüsü İbrahim Kalın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Katar'dan hibe uçak kabul edilmesine ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hediye, hibe kabul etmez, uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse, kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir" şeklindeki açıklamasına da yanıt verdi:

Bahçeli’nin açıklamasını saygıyla karşılıyoruz. Ancak Türkiye ile Katar arasıdaki iyi ilişkilerin bir göstergesi olarak görülmeli. Yeni polemikler üretmeye gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti envanterine girmiş bir uçaktır. Diğer devlet unsurları gibi hizmet edecektir.
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