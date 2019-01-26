Samanyolu Haber /Gündem / Saray'dam Jeffrey’e randevu yok /26 Ocak 2019 09:40

Saray'dam Jeffrey’e randevu yok

Cumhurbaşkanlığı, ABD’nin Suriye ve IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi’ne randevu vermedi.

SHABER3.COM

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı ve Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge önerisini görüşmek üzere Ankara’ya gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’e Cumhurbaşkanlığı’ndan randevu verilmedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada Jeffrey’in Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşeceğini söylemişti. Ancak Kalın, Jeffrey’e randevu vermedi. Kalın’ın yurtdışında olduğu ve bu nedenle Jeffrey’le görüşmediği belirtildi. Jeffrey, dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi.

Görüşmede Akar’ın Jeffrey’e, “Türkiye’nin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığı, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritası’nın süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentisi, Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığı ve iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerini” ilettiği bildirildi.

Jeffrey’in bugün ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşeceği öğrenildi. Önal’ın Jeffrey’i Ankara’ya geldiği gün kabul etmeyerek bir gün beklettikten sonra görüşecek olması da ABD’ye diplomatik yoldan tepki bildirme olarak yorumlanıyor.
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