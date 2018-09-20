Sarayda kazanlar kaynıyor ... İbrahim Kalın gidici mi?









"Saray danışmanı bir arkadaşı" ile sohbet ederken konunun gündeme geldiğini ileri süren Takan, söz konusu kaynağın, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yakında Cumhurbaşkanı sözcüsü olabilir" dediğini aktarıyor.





"Şaşkınlığımı gizleyemedim" diyen Takan, "İbrahim Kalın ne olacak" sorusuna, "Büyükelçilik görevi verilebilir" cevabı aldığını söylüyor. Takan'ın iddiasına göre Saray danışmanı, "Bundan sonra senin bile inanamayacağın operasyonlar duyarsan hiç şaşırma..." demiş.





Bunun üzerine güvendiği başka bir Saray kaynağıma daha müracaat ettiğini söyleyen Takan, "Fahrettin Altun'un Cumhurbaşkanlığı sözcülüğüne düşünüldüğünü teyit etti. Bu değişiklik gerçekleşirse İbrahim Kalın'ın yeni görev yeri ile ilgili kesinleşen bir şey olmadığını ifade etti. MİT olabilir, Büyükelçilik olabilir veya bir başka görev yeri" diyor.





24 Haziran seçimlerinin ardından gerçekleşen yeni yapılanma ile beraber, ince bir temizlik yapıldığı görüşünü dile getiren yazar, Erdoğan'ın en yakın halkasından Mustafa Varank'ın Sanayi Bakanı yapılması, Cumhurbaşkanı basın başdanışmanı Lütfullah Göktaş'ın Vatikan'a elçi atanması gibi gelişmeleri hatırlatıyor.





Takan'ın son kulis iddiası da Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterileceğiyle ilgili.





"Saray içinde yapılacak değişikliklerle ilgili teyidini alamadığım birçok iddia kulislerde dolaşıyor" diyen Takan, "İbrahim Kalın'a, Fahrettin Altun'a, Hakan Fidan'a, Hasan Doğan'a ne olacak?..Bana öyle geliyor ki; son sözü Emine Hanım söyleyecek" ifadesini kullanıyor.



