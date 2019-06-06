Samanyolu Haber /Dünya / Saraybosna'da yeni toplu mezar tespit edildi /06 Haziran 2019 10:49

Saraybosna'da yeni toplu mezar tespit edildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda tespit edilen toplu mezarda, Bosna Hersek'te yaşanan savaşta öldürülen sivillere ait olduğu tahmin edilen kemik kalıntıları bulundu.

SHABER3.COM


Bosna Hersek'te, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen kemik kalıntılarının bulunduğu yeni toplu mezar tespit edildi.

Başkent Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda yapılan kazı çalışmaları sonucunda, savaş kurbanlarının gömülü olduğu yeni bir toplu mezarın belirlendiği bildirildi.

Bosna Hersek Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, devam eden kazı çalışmaları neticesinde yeni bir toplu mezarın bulunduğuna işaret edilerek, kazıda tespit edilen kemik kalıntılarının savaşta Donji Hadzic'te öldürülen ve kayıp olan Boşnak sivillere ait olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.

Kayıp Kişiler Enstitüsü başta olmak üzere emniyet ve savcılık yetkililerinin sahada bulunduğu belirtilen açıklamada, yeni toplu mezarın mayın bölgesine yakın olduğu ve kemik kalıntılarının çıkartılması işlemlerinin büyük bir dikkatle yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, toplu mezarın, tanık ifadeleri sonucu ortaya çıkarıldığına dikkat çekilerek, kemik kalıntılarının kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderileceği kaydedildi.

Öte yandan Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün verilerine göre, Bosna Hersek'te bugüne kadar 550'den fazla toplu mezar bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saraybosna'da yeni toplu mezar tespit edildi Sonraki Haber >>

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Saray medyasına vapur şoku

Saray medyasına vapur şoku

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu

Çocuk parkı fırtınada uçtu

Çocuk parkı fırtınada uçtu

Araç sürücüsü son anda kurtuldu

Araç sürücüsü son anda kurtuldu

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

Bu nasıl bayram namazı

Bu nasıl bayram namazı

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto: "Akıllı ol Soylu"

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:25:10