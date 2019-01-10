Samanyolu Haber /Gündem / Saraya 'Yeni RTÜK geliyor' /10 Ocak 2019 12:12

Saraya 'Yeni RTÜK geliyor'

‘Erdoğan, ‘Olabilir, üzerinde çalışalım’ dedi.’

SHABER3.COM

Türkiye’nin gündemi, 21 Aralık'tan beri ATV’de yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında kan donduran iddialarla tartışılan Palu Ailesi ile işgal edilmiş durumda.

AKP’nin önceki gün yapılan MKYK ve MYK toplantılarında dehşet veren iddialarla gündeme gelen Palu ailesiyle yapılan televizyon programı ele alındı. Bazı kurul üyeleri, taciz, tecavüz, cinayet ve büyü iddialarının gündeme geldiği programı çocuklar ve gençlerin izlediğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da “Bunlar toplumu rencide ediyor” dediği öğrenildi. Bazı kurul üyeleri, RTÜK’ün yetersiz kaldığı, yeni bir denetim ve kontrol mekanizması kurulması gerektiğini kaydederek, cezalandırmanın çözüm olmadığını, reklam veren üzerinden bir düzenlemeye gidilmesini istedi. TBMM’de önceki yıllarda kurulan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü Alt Komisyonu”nun önerileri üzerinden bazı önlemler alınabileceğinin belirtilmesi üzerine Erdoğan, “Olabilir, üzerinde çalışalım” dedi.

YENİ RTÜK MÜ?: MEDYA İZLEME MERKEZİ KURULACAK

Cumhuriyet’in haberine göre söz konusu komisyonun raporunda yer alan bazı öneriler şöyle:

“Medya ve kadın konusunda yapılan çalışmalar, bu alandaki en iyi uygulama örneklerinin başında medyanın izlenmesi ve ayrımcılığın teşhir edilmesi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir Medya İzleme Merkezi, medyayı toplumsal cinsiyet eşitliği, ailenin korunması ile kadın, çocuk ve özürlü hakları bağlamında etik ilkeler çerçevesinde izleyip raporlar hazırlamalıdır. Bu raporları da ilgili sivil toplum kuruluşlarına gönderecek bir ağ oluşturarak kamuoyuna ihlalleri duyurmalıdır. Böylelikle gerekirse toplum tepki gösterebilecek yani kamu doğrudan medyaya müdahale etmeyecek ama aynı zamanda ayrımcılıkla mücadelede kamuoyu denetimi kolaylaşacaktır.”

‘TEME SORUMLULUK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’NDA’

Bu çalışmadan örgütlü sivil toplum kuruluşları da yararlanabilecek, raporları da kullanarak ihlallere yönelik tepkisini daha fazla duyurabilecektir. Bu tepkiler medyanın can damarı olan reklam verenlere yöneltildiğinde yaptırım gücü de artacak, reklam verenlerden medya kuruluşlarına doğru yönelecek, kamu otoritesinin müdahalesine gerek duyulmaksızın somut kazanımlar elde edilebilecektir. Buradaki temel sorumluluk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait olacaktır.”
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