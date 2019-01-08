‘Saray'a yakınım’ demiş, konferans düzenleyip vurgun yapmışlar

İktidara yakın Türkiye gazetesi, Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı’nın başkanının “Cumhurbaşkanlığı’na yakınım” diyerek piyasadan borçlandıktan sonra kayıplara karıştığı öne sürdü.





Suçlanan vakfın geçmişte iktidara yakın gazetelerde haber olmuş çok sayıda etkinliği bulunuyor.









Arşivlere bakıldığında Kastamonu’naki konferans sırasında TÜKOV adına çok sayıda protokol ziyaretleri yapıldığı görülüyor.

Türkiye gazetesindeki ‘Vurgun vakfı’ başlıklı habere göre, Türk dünyasına yönelik çalışmalar yapılacağı iddiasıyla 2012’de kurulan Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı’nın (TÜKOV) başkanı Şahin Çokyaman önce kendisini ‘Cumhurbaşkanlığına yakın biri’ olarak tanıtıp piyasada adını duyurdu. Bu sayede hiç para ödemeden ağustos ayında Kastamonu’da Avrasya kurultayı bile düzenledi.









TÜKOV’un en son 27 Kasım’da paylaşım yapılan Twitter hesabında yer alan Şahin Çokyaman portresi.









Çokyaman, anlaştığı organizasyon şirketine kendisi için lüks otomobil, İstanbul’dan gidecek davetliler için de aynı şekilde lüks minibüsler kiralattı. Bir medya şirketi de organizasyon kapsamında haberdeki ifadeyle ‘Çokyaman’ın ağına düştü.‘









Ulaşım ve medya yayını hizmetleri karşılığında elinde 600 bin liralık sözleşme, çek ve senet bulunan firmalar ödeme gününde aradıkları vakfın telefonlarına ulaşamadı. Vakfın Bakırköy’deki merkezine giden alacaklıların adresin de sahte olduğunu gördüğü de öne sürüldü.









Başlatılan yasal takipte vakfın üzerine herhangi bir malvarlığı da bulunamamış. İlk günlerde sadece cep telefonu ile ulaşılabilen Vakıf Başkanı Çokyaman’ın ise son iki aydır telefonlarını açmadığı öne sürüldü.





Çokyaman, Kastamonu gezisi sırasında kendisine hizmet veren makam şoförünün de işe alma vaadiyle beş bin lirasını almış.













Haberi ulusal bazda değer bulmuş





Şahin Çokyaman zaman zaman özellikle iktidar çizgisinde yayın yapan kuruluşlarda etkinlikleriyle haber olmuş.

Arşivler karıştırıldığında Kastamonu’daki konferansla ve diğer etkinliklerle ilgili haberlerin ulusal bazda yayın yapan ajanslarda ve internet sitelerinde yer aldığı görülüyor.









Ağustos ayında konferansın sonuç bildirgesi böyle okunmuş. Fotoğraf: Hürriyet









Haberlerde, ‘Avrasya Kurultayı ve İbn-i Sina Konferansı’nın oy birliğiyle çıktığı söylenen sonuç bildirgesinde şöyle denmiş: “‘Osmanlı köyünün kurulması’, ‘sağlıklı yaşam köyünün kurulması’, ‘moral köyünün kurulması’, ‘dünya sağlıklı yaşlanma konseyinin kurulması’, 2019 yılının Kastamonu’da ‘D8 Sağlık Başkenti’ olarak kutlanması ve Uluslararası Yaşlılık Merkezinin kurulmasına, kurultay delegeleri tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir.”













İbni Sina için dua etmişler









Yine Anadolu Ajansı ve İHA’ya dayandırılan o dönemdeki haberlerde, İbn-i Sina için doğum günü olan 17 Ağustos’ta 200 ülkedeki 1001 hatim duasının Kastamonu’da TÜKOV organizasyonuyla yapılmasına da yer verilmiş.









2017’de düzenlenen ve Anadolu Ajansı’na haber olan ‘TÜKOV-Sudan işbirliği’ konferansında Şahin Çokyaman Sudanlı muhataplarına plaket sunarken

Vakfın internet sitesi de AKP’nin seçimlerde propaganda şarkısı olarak kullandığı ‘Dombra‘ ile açılıyor.