Samanyolu Haber /Gündem / Saray'a bir şok da bisikletten! Cumhurbaşkanlığı Bisiklet yarışı Dünya turundan çıkartıldı /27 Haziran 2019 09:37

Saray'a bir şok da bisikletten! Cumhurbaşkanlığı Bisiklet yarışı Dünya turundan çıkartıldı

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) yönetimi, 19 Haziran 2019 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yeterli profesyonel takım yarıştıramadığı için 2020 yarışma takviminden Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu çıkardığını açıkladı.

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Uluslararası Bisiklet Birliği yönetimi, World Tour 2020 takvimini açıklarken Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu takvimden çıkardığını kendi resmi sitesinden yayınladı.

UCI, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından gelecek yıl 56’ncı defa düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun peş peşe 2 yıl 10 profesyonel takım şartını yerine getirmediği için yarışma takviminden çıkardı.

Türkiye temsil edilmiyor…

Eski başkan Emin Müftüoğlu’nun federasyon başkanlığı döneminde Türkiye, UCI yönetiminde yer almaktaydı. Ancak Müftüoğlu’nun başkanlıktan gitmesiyle yeni gelen başkan Erol Büyükbakırcı döneminde UCI yönetiminde Türkiye temsil edilmiyordu.

Öte yandan UCI tarafından profesyonel ligden düşürülen Türkiye’nin kaçıncı kategoriye düştüğü, eylül ayında yapılacak olan yönetim kurulu toplantısından sonra açıklanacak.
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