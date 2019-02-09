Saraya bağlanan kurullar, AKP’li vekillerin çocuklarına kadro alanı oldu

24 Haziran seçimlerinin ardından sistem bütünüyle değiştirilerek birbiri ardına Saray’a bağlı oluşturulan kurullar, aralarında bakanlık yapanların da bulunduğu bazı eski AKP milletvekillerinden sonra çocuklarının da istihdam alanına dönüştü.











Birgün’ü haberine göre, seçimlerin ardından 9 Temmuz’da kararnameyle kurulan Nükleer Düzenleme Kurulu’na (NDK) atama yapıldı. Erdoğan’ın atadığı Yönetim Kurulu üyeleri arasında dikkati çeken isimler de yer aldı.





Kuruluş amacı “Nükleer enerji sektöründeki faaliyetler ile radyasyonla ilgili tesis ve faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek” olarak açıklanan NDK’de toplam 319 kişi istihdam edilebilecek.





KPSS’YE GİRMEDEN MÜŞAVİR YAPILMIŞTI!





İsmi Binali Yıldırım’ın istifasının ardından TBMM Başkanlığı için geçen Naci Bostancı’nın oğlu Afşin Burak Bostancı ile bir süre Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan eski AKP milletvekili İsmail Alptekin’ın oğlu Mehmet Fatih Alptekin, NDK’nın yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.





Avukat olan Mehmet Fatih Alptekin’in ismi daha önce CHP’li Haluk Koç’un KPSS sınavına girmeden hukuksuz olarak kamu görevine atanan AKP yöneticilerinin yakınlarına dikkati çektiği “VIP Torpil” listesinde de yer almıştı. Koç, Alptekin’in sınava girmediği halde o dönem TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı Dolmabahçe Sarayı’nda müşavir yapıldığını iddia etmişti.





ESKİ VEKİLLER İÇİN YENİ İSTİHDAM ALANI





24 Haziran öncesinde “danışman” kadrosuyla Cumhurbaşkanlığı’nda görev yapan eski AKP milletvekilleri için yeni dönemde Saray’a bağlı kurullar “istihdam alanı” oldu. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı 9 Politika Kurulu’na Ekim ayında yapılan atamalarla ilgili listede, aralarında Nihat Zeybekçi ve Sema Ramazanoğlu gibi bakanlık yapmış isimlerin de bulunduğu 16 eski AKP milletvekilinin yer alması tartışma yaratmıştı.





Doğrudan Erdoğan’ın talimatlarını yerine getirerek, bütün kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi istemeye yetkili kurullarda görev yapan üyelere her ay 100 bin gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımına denk düşen tutarda ek ödeme yapılıyor. Bu ödemeler vergi ve kesintiye tabi tutulmuyor.