Saray YSK'da işi sıkı tutuyor... Çok tartışmalı isim YSK başkanlığı için düşünüyor...

Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk seçim güvenliğinin tartışıldığı şu günlerde Saray'ın YSK başkanlığı için düşündüğü ismi yazdı... Öztürk'e göre YSK Başkanlığı için Erdoğan'ın kafasında 17- 25 Aralık'tan başlayarak bir çok hukuksuz operasyona imza atan Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Kenan İpek’. Kısa dönemler halinde iki defada Adalet Bakanlığı da yapan Kenan İpek kamuoyunda oldukça tartışmalı bir isim ..

İşte Öztürk'ün yazısından ilgili önemli bölüm...





Kenan İpek’in YSK Başkanlığı’na seçilmesinin de sürpriz olmaz







“Mühürsüz zarf ve oy pusulalarını” son dakika kararıyla geçerli sayan ve o kararda imzaları bulunan YSK Başkanı Sadi Güven ile birlikte Yargıtay’dan gelen üyelerden Faruk Kaymak, Danıştay’dan seçilen İlhan Hanağası, Zeki Yiğit ve Nakiddin Buğday’ın da YSK’daki görev süresi 23 Ocak 2019’da doluyor.







Yargıtay’dan gelen Nilgün Hacımahmutoğlu da bu yılın eylül ayında yaş haddinden emekliye ayrılıyor. Yerlerine Danıştay ve Yargıtay’dan 3’er üye seçilecek. YSK’nın 11 üyesinden 6’sı Yargıtay, 5’i Danıştay üyelerinden seçiliyor. Başkan, Yargıtay, yardımcısı ise Danıştay üyeleri arasında belirleniyor. 6 yıllık görev süresi dolmadığı için Danıştay Üyesi Erhan Çiftçi, 2019’da yapılacak seçimde YSK’da başkan yardımcısı olarak görevini sürdürecek.



