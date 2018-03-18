Samanyolu Haber /Gündem / Saray YSK'da işi sıkı tutuyor... Çok tartışmalı isim YSK başkanlığı için düşünüyor... /18 Mart 2018 13:51

Saray YSK'da işi sıkı tutuyor... Çok tartışmalı isim YSK başkanlığı için düşünüyor...

Saygı Öztürk seçim güvenliğinin tartışıldığı şu günlerde Saray'ın YSK başkanlığı için düşündüğü tartışmalı ismi yazdı..

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Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk seçim güvenliğinin tartışıldığı şu günlerde Saray'ın YSK başkanlığı için düşündüğü ismi yazdı... Öztürk'e göre YSK Başkanlığı için Erdoğan'ın kafasında 17- 25 Aralık'tan başlayarak bir çok hukuksuz operasyona imza atan Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Kenan İpek’. Kısa dönemler halinde iki defada Adalet Bakanlığı da yapan Kenan İpek kamuoyunda oldukça tartışmalı bir isim ..
İşte Öztürk'ün yazısından ilgili önemli bölüm...  

Kenan İpek’in YSK Başkanlığı’na seçilmesinin de sürpriz olmaz

“Mühürsüz zarf ve oy pusulalarını” son dakika kararıyla geçerli sayan ve o kararda imzaları bulunan YSK Başkanı Sadi Güven ile birlikte Yargıtay’dan gelen üyelerden Faruk Kaymak, Danıştay’dan seçilen İlhan Hanağası, Zeki Yiğit ve Nakiddin Buğday’ın da YSK’daki görev süresi 23 Ocak 2019’da doluyor.

Yargıtay’dan gelen Nilgün Hacımahmutoğlu da bu yılın eylül ayında yaş haddinden emekliye ayrılıyor. Yerlerine Danıştay ve Yargıtay’dan 3’er üye seçilecek. YSK’nın 11 üyesinden 6’sı Yargıtay, 5’i Danıştay üyelerinden seçiliyor. Başkan, Yargıtay, yardımcısı ise Danıştay üyeleri arasında belirleniyor. 6 yıllık görev süresi dolmadığı için Danıştay Üyesi Erhan Çiftçi, 2019’da yapılacak seçimde YSK’da başkan yardımcısı olarak görevini sürdürecek.

Peki başkan kim olur? Sadi Güven’den önce teamüller gereği Yargıtay’dan gelen en kıdemli üye başkan seçiliyordu. Bu gelenek Güven’in aday olup seçimi kazanmasıyla bozulmuştu. Yeni seçim döneminde kimin başkan olacağı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı, Yargıtay Üyesi Kenan İpek’in, YSK üyeliğine ve oradan da YSK Başkanlığı’na seçilmesinin de sürpriz olmayacağını hatırlatalım.
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