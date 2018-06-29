Saray yeni dönem için acele CV topluyor!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Bloomberg’e verdiği mülakatta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, yeni sistemdeki yeni kabinesini 8 Temmuz’dan sonra açıklayacağını duyurdu. Dün, Kalın’ın bu açıklamayı yaptığı sıralarda, hükümet de harekete geçti. Devlet Personel Başkanlığı, dün tüm kurum, kuruluş, başkanlık, genel sekreterlik ve üst kurullara önemli bir yazı gönderdi. Yazıda, “Cumhurbaşkanlığı bünyesinde sürdürülen yeniden yapılanma çalışmalarında değerlendirilmek üzere” üst düzey bürokraside yer alan atanmışların özgeçmişlerinin bir gün içinde toplanarak Devlet Personel Başkanlığı’nın e-posta adresine gönderilmesi istendi.
Tüm kurum ve kuruluşlara dün gönderilen yazıda, “Bakanlıklarda müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdürlerin; bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşlardan; müsteşarlıklarda; müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdürlerin; Başkanlıklarda başkan, başkan yardımcısı ve genel müdürlerin; genel müdürlüklerde genel müdür ve genel müdür yardımcılarının; genel sekreterliklerde genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının; üst kurullarda kurul başkanı ve üyelerinin özgeçmişlerinin ekli forma uygun olarak doldurulmak suretiyle en geç 28 Haziran 2018 Perşembe günü saat 16.00’ya kadar [email protected] adresine gönderilmesi önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.