Saray yeni dönem için acele CV topluyor!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Bloomberg’e verdiği mülakatta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, yeni sistemdeki yeni kabinesini 8 Temmuz’dan sonra açıklayacağını duyurdu. Dün, Kalın’ın bu açıklamayı yaptığı sıralarda, hükümet de harekete geçti. Devlet Personel Başkanlığı, dün tüm kurum, kuruluş, başkanlık, genel sekreterlik ve üst kurullara önemli bir yazı gönderdi. Yazıda, “Cumhurbaşkanlığı bünyesinde sürdürülen yeniden yapılanma çalışmalarında değerlendirilmek üzere” üst düzey bürokraside yer alan atanmışların özgeçmişlerinin bir gün içinde toplanarak Devlet Personel Başkanlığı’nın e-posta adresine gönderilmesi istendi.



