Samanyolu Haber /Gündem / Saray, Saadet ile ittifak yapamazsa partiyi bölecek /09 Mart 2018 16:30

Saray, Saadet ile ittifak yapamazsa partiyi bölecek

AKP ve Saray seçimlerde her planı uyguluyor.. Şimdi de ittifak yapmaya çalıştığı Saadet Partisi'ni bölmek için harekete geçti... Kulislerde AKP'nin Saadet Partisi'ni bölmek için Fatih Erbakan'ı kullanacağı konuşuluyor...

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AKP'li Gazeteci Nevzat Çiçek, Saadet Partisi’nin, İyi Parti ve CHP bloğunda ittifaka katılması durumunda AKP'nin, "Fatih Erbakan" kartını öne süreceğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında 2019 seçimleri için 'seçim ittifakı' yapılmıştı. Erdoğan ittifaka Saadet Partisi'ni davet etmiş, Saadet Partisi'nden olumlu yanıt alamamıştı.

2019'daki seçime yönelik olarak AKP ve MHP dışında kalan partilerin çok yönlü ittifak yapacağı iddiaları konuşulmaya devam ediliyor.


Fatih Erbakan: Abdest tazeleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir dönem içinde yer aldığı Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu ve Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2019'da yapılacak seçimler öncesi parti kuracağını söylemiş, "Abdestimiz bozuldu diye farz namazı terk edecek değiliz. Biz de Erbakan Hoca'mız gibi abdestimizi tazeleyeceğiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz" demişti.

Babası Necmettin Erbakan'ın siyasi mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmeyen, aldanmayan ve aldatmayan bir lider olduğunu ifade eden Erbakan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kurmuş olduğu Milli Görüş partilerinden bir tanesi kapatıldığı zaman Erbakan Hoca'mıza 'Hocam şimdi ne yapacağız?' derler. Erbakan Hoca'mız meşhur tarihi cevabında, 'Yapacağımız şey çok açıktır. Nasıl ki abdestimiz bozulduğunda yeniden abdest alıyorsak şimdi de aynısını yapacağız. Yeni partimizi kurarak abdestimizi tazeleyeceğiz.' demiştir. Aynı şekilde biz de abdestimiz bozuldu diye farz namazı terk edecek değiliz. Biz de Erbakan Hoca'mız gibi abdestimizi tazeleyeceğiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz."

CNN Türk'teki programda konuşan gazeteci Çiçek, Saadet Partisi'nin İyi Parti ve CHP'den oluşan ittifakta yer alması durumunda AKP'nin Erbakan kozunu öne süreceğini söyledi.
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