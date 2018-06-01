Samanyolu Haber /Gündem / Saray müteahhitlerine 25 yıllık yeni kıyak /01 Haziran 2018 15:54

Saray müteahhitlerine 25 yıllık yeni kıyak

29 Ekim'de açılışı yapılması planlanan İstanbul Üçüncü Havalimanı'na uçak yakıtı taşıma ihalesi 25 yıllığına Cengiz-Mapa-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu'na verildi.

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Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üçüncü havalimanı 'na akarkayıt temini için kurulacak olan 'yakıty çiftliği' adı verilen yakıt depolama alanına aktyakıt taşıma ihalesi tamamlandı. Yapılan ihalede gerekli akaryakıtın deniz yoluyla taşınması içi 25 yıl süre ile Cengiz-Mapa- Limak - Kolin -Kalyon Ortak Girişim Grubu'na verilmesi ve bu iş için CMLKK Liman İşletmesi A.Ş. adında yeni bir şirlket kurulması karara bağlandı.


Rekabet Kurumu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Üçüncü Havalimanı’nda uçaklar için gerekli akaryakıtın deniz yoluyla getirilmesi amacıyla İGA İkmal Terminal Projesi kapsamında inşa edilmekte olan limanın inşaatının tamamlanmasından ve ardından 25 yıl süre ile işletilmesinden sorumlu olmak üzere Cengiz-Mapa- Limak - Kolin -Kalyon Ortak Girişim Grubu tarafından yeni bir ortak girişim şirketi (CMLKK Liman İşletmesi A.Ş.) kurulması işlemine, işletme süresi olarak belirlenen 25 yıl süreyle bireysel muafiyet tanındı."
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