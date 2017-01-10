Samanyolu Haber /Ekonomi / Saray Merkez Bankası'nın müdahalesinden memnun olmadı /10 Ocak 2017 19:27

Saray Merkez Bankası'nın müdahalesinden memnun olmadı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Serbest kurda Merkez Bankası müdahalesinin doğruluğu tartışılır

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede "Serbest kur sisteminde müdahalenin ne derece doğru olduğu tartışılır" dedi
Gedikli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Merkez Bankası'nın müdahalesi için tek enstrümanı mı var sanıyorsunuz? Serbest kur sisteminde müdahalenin ne derece doğru olduğu tartışılır. Edilmesi gerekiyorsa da sadece faizi arttırıp büyümeyi yerle bir etmekle mi… Hedefin Yeni Anayasa görüşmeleri sonrası referanduma giderken ülke ekonomisini dar boğaza sokmak olduğu aşikâr."
 "Yeni anayasanın kâbulü çok önemli"

"Fitch'in notu düşürmesi için neredeyse duaya çıkmış olanlar, kriz için gün sayanlar; Türkiye ekonomisi kredi kuruluşlarının not indirimi ile krize soktuğunuz 1994 Türkiye’si değil! Bu ülkenin ve vatandaşlarının emeğini, ekmeğini cebinden faize haraç olarak verdirtmeye çalışıyorsunuz. İcracı bakan arkadaşlar gereken çalışmaları mutlaka yapıyorlardır. Bu operasyonlara, manipülasyonlara göz açtırmamaları gerekir… Hedef Türkiye; CHP'li MHP'li AK Parti'li değil hedef hepimiziz. Türkiye'ye ihanet edenlerin göremediği gerçek bu! Çalınan bu ülkenin geleceği. Siyasi istikrar Türkiye için kıymetli. Bu istikrarın devamı ve güçlenmesi için Yeni Anayasa'nın kabulü ve Cumhurbaşkanlığı sistemi çok önemli" 
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