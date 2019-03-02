Saray kontrolündeki Türk üniversiteleri, artık dünya ile rekabeti bıraktı

AKP dönemindeki akademik çöküş hız kazandı. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) da işbirliği yaptığı İngiliz derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) sıralamasına göre ilk 500’de hiçbir devlet üniversitesi yer alamadı. Alan bazlı değerlendirme de yapılan listede, devlet üniversiteleri tek tek başarılı oldukları alanlarla yer aldı. Ancak başarılı oldukları alanlar ise bir elin parmaklarını geçemedi. ODTÜ mühendislik, Hacettepe tıp alanında öne çıksa da son 5 yılda bu üniversiteler de en az 100 sıra geriledi.





İlk 500’de devlet üniversitelerinin yer alamadığı listede, ilk 1000’e giren Türk üniversitelerin ise sıralamalarındaki gerileme dikkat çekti. Şirketin son 5 yıldaki araştırmaları karşılaştırıldığında Türk üniversitelerinin ciddi oranda gerilediği görüldü.





Koç ve Bilkent





Türkiye’deki üniversitelerden ilk sırada yer alan Koç Üniversitesi dünya sıralamasında 448. olabildi. İlk 500’de devlet üniversitesi yer almazken Türkiye’den sadece vakıf üniversitesi olarak Koç ve 456. sırada Bilkent üniversiteleri listede yer aldı. İlk 1000’de sadece 10 Türk üniversitesi yer alırken sıralama Koç, Bilkent, Sabancı, ODTÜ, Boğaziçi, İstanbul Teknik, Ankara Üniversitesi, Gazi, Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi olarak belirlendi.





Araştırmalara göre Türk üniversitelerinin 5 yıllık geri gidişi dikkat çekti. 2016 ve 2017 raporlarında 5 üniversite ilk 500’e girebiliyorken her yıl geri gidişin ardından bu yıl sadece 2 üniversite listede yer aldı. 2016’da listeye 394. sıradan giren Bilkent, 2019’da birinciliği Koç’a kaptırdı. Türkiye’nin ilk sırasında yer alan Koç da listede 448. sırada yer bulabildi. Devlet üniversiteleri arasında ilk sırada olan ODTÜ, 2016’da 431. sırada ve tüm Türk üniversiteleri arasında 2. sırada yer alırken 2019 da 551. sıraya geriledi. İlk 1000’e giren bütün üniversitelerdeki gerileme de dikkat çekti.









Türk üniversiteleri sadece tek tek alanlar üzerinden kendilerini listede üst sıralara taşıyabildi. “Mühendislik ve Teknoloji” alanında 243. sırada olan ODTÜ ilk sırada yer alırken İstanbul Teknik, Bilkent, Boğaziçi ve Koç ilk 500 sıralamasında yer aldı. “Tıp ve Yaşam Bilimleri” alanında ise sadece İstanbul ve Hacettepe Üniversiteleri ilk 500’e girse de, onlar da ilk 300’de yer alamadı. “Doğa Bilimleri” bölümlerinde de sadece ODTÜ, İstanbul Teknik ve Boğaziçi üniversiteleri ilk 500’de yer aldı. Arkeoloji, Tarih, İlahiyat, Mimarlık ve Sanat bölümlerinin de içinde yer aldığı “Sanat ve Beşeri Bilimler” listesine sadece ilk 500’e Boğaziçi, Bilkent ve İstanbul üniversiteleri girebildi.