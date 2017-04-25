Saray: Kararı kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AKPM kararına tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKPM'nin 'siyasi denetim' kararına dair, "AKPM kararı, Türkiye düşmanı çevrelerin siyasi operasyonudur. Hakikatle ve hakkaniyetle ilgisi olmayan bu maksatlı kararı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
AKPM'nin kararı
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye’nin “denetim sürecine” alınmasını kararlaştırdı. AKPM'de 45'e karşı 113 oyla kabul edilen karara gerekçe olarak büyük oranda Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi gösteriliyor.
35 maddelik önerilerde bulunulan AKPM'nin bu kararı ile, Türkiye denetim sürecinden çıkartılıp yeniden alınan ilk Avrupa ülkesi oldu.