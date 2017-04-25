Saray: Kararı kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AKPM kararına tepki





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKPM'nin 'siyasi denetim' kararına dair, "AKPM kararı, Türkiye düşmanı çevrelerin siyasi operasyonudur. Hakikatle ve hakkaniyetle ilgisi olmayan bu maksatlı kararı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.





AKPM'nin kararı



