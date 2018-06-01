Samanyolu Haber /Gündem / Saray ittifakında Çakıcı çatlağı.... Bahçeli afta ısrarcı.... Hem de Bayrama kadar... /01 Haziran 2018 16:21

Saray ittifakında Çakıcı çatlağı.... Bahçeli afta ısrarcı.... Hem de Bayrama kadar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevinde yakınları bulunan aileleri parti genel merkezinde kabul ederek, "Temennim odur ki inşallah Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz. Konuyu istismar etmiyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda af çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir cumhuriyet hükümeti sisteminin oluşturduğu dönemde bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır diye düşünüyorum" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel merkeze teşekkür ziyaretine gelen Mahkum Yakınları Derneği Enver Yılmaz ile yakınları cezaevinde tutuklu bulunan aileleri kabul etti. Dernek Başkanı ve mahkum yakınlarının MHP’yi ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Devlet Bahçeli şunları söyledi: “Şu an cezaevlerimizde 235 bini bulan mahkum ve tutuklu bulunmaktadır.

Bunların içerisinde büyük bir çoğunluk kader mahkumu olarak nitelendirdiğimiz kişilerdir. Cezaevi şartları bu kadar kalabalık mahkumu taşıyabileyecek durumda da değildir. Bu sebepten dolayı yeni bir döneme giriyoruz. Yeni bir başlangıç var Türkiye’de. Üç evreli bir sistem değişikliği söz konusu. Bunlardan bir tanesi çok partili siyasi hayatımız şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Türkiye’de bu önemli ve köklü değişiklikte toplumu rahatlatmak, onları huzura kavuşturmak kader mahkumu olan insanlarımızı ve ailelerini buluşturmak. Nasip olursa benim kanaatim tabi bunu Meclis’te yapabilecek sayısal gücümüz yok. Ama temennim odur ki inşallah Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz. Konuyu istismar etmiyoruz. Siyasi olarak kullanmıyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda af çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir cumhuriyet hükümeti sisteminin oluşturduğu dönemde bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır diye düşünüyorum. Allah hepinize sabır versin. İnşallah sonu da hayırlı olur.”Mahkum Yakınları Derneği Enver Yılmaz'da, Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Devlet Bahçeli, daha sonra mahkum yakınlarıyla fotoğraf çektirdi.
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