'Saray IMF ile anlaşma için çoktan düğmeye bastı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak CHP Genel Merkezi'nde 2018 yılının ekonomik verilerini değerlendirdi.





"2018 Tükiye'de risk ve belirsizliklerin arttığı bir yıl oldu. Faizler sıçradı. 2017 sonunda vatandaş 1000 lira ile 265 dolar alınabiliyordu. Şimdi sadece 188 dolar alınabiliyor aynı parayla. Türkiye dolara karşı yüzde 29 değer yitirdi" diyen Öztrak, "2018'de ekonomiye duyulan güven de çakıldı. Ekonomi güven endeksleri geriye gidiyor. Merkez Bankası'nın politika faizi ise yüzde 8'den yüzde 24'e çıktı. Özetle 2018 ekonomide riski arttığı, güvenin kaybolduğu bir yıl oldu" ifadelerini kullandı.





AKP'nin IMF ile anlaştığını iddia eden Öztrak, "Saray IMF ile anlaşma için çoktan düğmeye basmış. Her şeye cevap yetiştirmeye yatışan saray bir tek buna cevap vermedi. Konuyla ilgili tık yok. Tekrarlıyoruz siz IMF ile söz kesmişsiniz, nikahı 31 Mart'tan sonra yapacaksınız" diye konuştu.