Saray için Başakşehiri Şampiyon yapacaklar...

Trabzonspor Başakşehir maçında, bordo mavili ekibin açık penaltısının atlanması, kendi kalesine attığı golde yapılan açık faulün verilmemesi, diğer hakem kararlarında taraflı tutum iddiaları camiada büyük tepkilere neden olurken, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Başakşehir'in bir proje takımı olduğunu öne sürdü ve, ''Dün akşam, Türkiye’nin gözü önünde Trabzonspor'un hakkı yenmiş, emek hırsızları Türk futboluna yeni bir darbe vurmuştur. Türk futbolu proje takımlarının kurbanı yapılamaz'' dedi.











Kaya yazılı açıklamasında, Trabzonspor kulübü üzerinde AKP iktidar kaynaklı oyunlar ve kötü yönetimler dolayısıyla kulübün çok zor durumda kaldığını, ancak Ahmet Ağaoğlu yönetimiyle bu durumun aşılması yolunda önemli adımlara imza atıldığını savundu.





‘’Trabzonspor, yeniden özüne dönerek, kendi birikimini dışarıdan takviyelerle güçlendirerek, takımların 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıktığı bir ortamda, Türk futbolunda yeni bir devrimin programını yaşama geçirmektedir’’ denilen açıklamada, ‘’ Dün oynanan Trabzonspor Başakşehir maçında ilk 11’de 4, yedek kulübesinde ise 7 futbolcu olmak üzere 11 alt yapıdan genç futbolcusuyla maç kadrosunu hazırlaması bu açıdan çok anlamlıdır, bu Türk futbolu adına bir gururdur’’ görüşüne yer verildi.





Kaya, Trabzonspor Başakşehir maçının şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bir maç olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:





‘’Trabzonspor böylesine büyük özverilerle, Türk futbolunda yeni bir açılıma imza atmak isterken, iktidar güçleri ve bazı sermaye gruplarının desteğiyle oluşturulan bir proje takımının, çeşitli saha ve masa başı olaylarla ön plana çıkarıldığı iddiaları basında yer almaktadır. Maçta gerek orta ve gerekse VAR hakemlerinin sergilediği kuralları hiçe sayan anlaşılmaz tutum, futbolda adaleti ve ayak oyunlarını bir kez daha akıllara getirmiştir. Trabzonspor’un açık verilmeyen penaltısı, kendi kalesine attığı golde yapılan bariz faul, hakem kararlarının Trabzonspor aleyhine açık görüntüsü, proje takım iddialarını güçlendirmektedir’’





Ahmet Kaya, ‘’Türkiye’nin gözü önünde Trabzonspor’umuzun hakkı yemiş, emek hırsızları Türk futboluna yeni bir darbe vurmuştur. Türk futbolu, proje takımları ile değil Anadolu’nun gerçek kulüp takımlarıyla bir yerlere varacaktır’’ dedi.





Yine CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen de Twitter hesabından Başakşehir'e tepki gösterdi. Pekşen, "80 milyon yurttaş gece gündüz çalışıyor ve doğrudan ya da dolaylı vergileri ile hazineye bütçe sağlıyor. Beş yandaş firma seksen milyonun aç sefil ödediği vergileri soymak için her gün yeni bir yolsuzluk ve soygun tezgahı halkın gündeminde. Bu düzen böyle gitmez hesap görülür. Her alanda bir büyük yolsuzluk, eşi benzeri görülmemiş soygun düzeni hız kesmeden devam ediyor. Başakşehir adında iktidar yandaşı bir futbol baronu ile milyonların vicdanını sızlatmaya devam ediyorlar. Başakşehir, karanlık bir düzenin en karanlık şampiyonu olarak tarihte yerini alacaktır." ifadelerini kullandı