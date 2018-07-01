Saray Fetvacısı Karaman'dan Erdoğan'a yeni tavsiyeler... 'Gizli ekip kur... AKP'yi temizle'

Erdoğan’a ‘gizli ekip ve şura’ öneren Karaman, “Partiye sızmış, önemli yerlere gelebilmiş ahlaksız çıkarcılar mutlaka temizlenmelidir” diye yazdı. AKP’nin baskı, işkence, gasıp, sömürü, tecavüz… altında inleyen insanların ümidi olduğunu iddia etti. Karaman, Erdoğan’a verdiği siyasi desteğin yanında, ‘evet oyunun faz olacağı, rüşvet yolsuzluk olmayacağı yönünde fetvaları ile gündeme geldiler.





Karaman, Erdoğan’a hitaben yazdığı yazısında, “Şahsi menfaatlerinden başka amaçları ve dertleri olmayan, Parti’nin herhangi bir yerine işini görmek için sokulmuş bulunan sineklerden bir şey beklenemez; onlarla ilgili olarak yapılması gereken şey ilk fırsatta kovulmalarıdır” ifadelerini kullandı.









‘AKP BASKI, İŞKENCE ALTINDA İNLEYENLERİN ÜMİDİ’





AKP iktidarını yalnızca Türkiye’de yaşayanların değil, dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan; baskı, işkence, gasıp, sömürü, tecavüz… altında inleyen insanların ümitleri haline geldiğini iddia eden Karaman, “Bu iktidarın bir özelliği de birçok okuryazar tarafından ‘İslamcı’ olarak kabul edilmesidir.” diyerek, “İyi veya kötü niyetle Ak Parti’yi İslamcı hareketin temsilcisi ilan edenler yüzünden bu iktidarın yapıp ettikleri İslamcılığın, İslam’ın ve Müslümanların not hanesine yazılmaktadır.” ifadelerini kullandı.





‘YAPRAKLAR SARARDI, KURTLAR DÜŞTÜ’





AKP’nin iktidara gelmeden önce ‘sözde demokrasi ile yönetilen ülkemizde Müslümanların din hürriyetleri’nin iyice kısıtlandığını, başkalarının hayatlarına müdahale etmeksizin Müslümanca yaşamanın ve toplum içinde böylece var olmak isteyenlere dünyanın dar edildiğini iddia eden Hayrettin Karaman şöyle devam etti:





Kimi sakallı kimi hacı, kiminin eşleri örtülü, namazlı ve niyazlı görünen ve “İslamcı Ak Parti” teşkilatında yer alan, parlamentoya milletvekili olarak giren, yine Ak Partili görünerek ve iltimaslardan yararlanarak devlette görev alan, partiyi kullanarak iş, imtiyaz, kredi, ihale, teşvik alan… önemli sayıdaki kişilerde görülen günahlar, ayıplar ve kusurlar yüzünden o güzelim çınarımız hastalandı, yaprakları sararıp dökülmeye, içine de de kurtlar düşmeye başladı.





…





Rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma, devlet otoritesini kendi menfaati için kullanarak servet edinme, işi ve imkanı ehline değil, ortak menfaati olanlara verme… ahlaksızlığın önemli örnekleridir. Parti içine sızmış, iktidarın imkanlarını kullanan, istediğini aldığı sürece dost görünen, alamadığında düşmanla işbirliği yapacağı şüphesiz olan bu ahlaksız asalaklardan çevrenizi temizlemekte gecikmeyin.





GİZLİ EKİP VE ŞURA ÖNERDİ





Millete hizmeti ön planda tutmayan, yerini korumaktan başka bir derdi ve faaliyeti olmayan kimselere imkan vermeyi sürdürmeyin.





Sevgili Başkan,





Mümkünse her şehirden gayr-i resmi olarak beş altı iyi kişi seçin, bunları yalnızca siz bilin; bu “iyi” den maksadım “güzel ahlakı ile tanınmış, bilgili ve ehliyetli, iktidardan hiçbir beklentisi olmayan” kişilerdir. O şehrin ve çevrenin doğru bilgisini bunlardan alın. Aday seçiminden imkan tahsisine kadar önemli tasarruflarınızda teşkilattan ziyade bu kişilerin raporlarına güvenin.”