Samanyolu Haber /Gündem / Saray eski başkanlara iş arıyor /16 Şubat 2019 00:11

Saray eski başkanlara iş arıyor

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Zaten eskiden başkanlık yapan arkadaşlarımız için Cumhurbaşkanımız yeni görevler düşünüyor. Onları bir yerlerde değerlendirecek" dedi.

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AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, geçen 3 ay boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile belediye başkan adaylarını belirlediklerini aktardı. Özhaseki,”Değiştirdiğimiz arkadaşların emin olun kötülüğü manasına gelmiyor. Burada 2 kardeşimiz yan yana oturuyorlar. Muhittin Bey ile Süleyman Bey. Allah razı olsun yaptıklarından, teşekkür ediyoruz kendilerine.

Yeni bir arkadaşımızla yola devam ediyoruz. Emin olun hepsinin ortak özelliği çalışmaları, gayret etmeleri. Zaten eskiden başkanlık yapan arkadaşlarımız için Cumhurbaşkanımız yeni görevler düşünüyor. Onları bir yerlerde değerlendirecek, kafasına yazıyor. Onun günü geldiğinde yavaş yavaş Cumhurbaşkanımız icra ediyor. Bakanlar Kurulu yapılırken Cumhurbaşkanımız ‘senle başka işimiz var’ dedi. ‘Canınız sağ olsun, hayırlısı olsun’ dedik. Meğerse kafasında büyükşehir belediye başkanlığı varmış. Eski başkanlarımızla da sonuna kadar zaten devam edeceğiz.” diye konuştu.
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