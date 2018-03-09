Samanyolu Haber /Gündem / Saray danışmanından AKP fetvacısı Yıldız'a 'ajan provokatör' iması /09 Mart 2018 17:29

Saray danışmanından AKP fetvacısı Yıldız'a 'ajan provokatör' iması

Erdoğan'ın danışmanı İlnur Çevik Yeni Birlik isimli gazetede AKP'li Nurettin Yıldız'a ajan imasında bulundu.

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Son dönemde özellikle AKP'ye yakın bazı kişilerin verdikleri fetvalar ya da yaptıkları konuşmalar çokça tartışılıyor. Son olarak Tayyip Erdoğan'ı da 'din güncellenmeli' gibi maksadı belli olmayan açıklamalar yapmaya iten fetvacı takımına bugün saray danışmanından ajan iması geldi.

Danışman İlnur Çevik gazetedeki köşesinde  Nurettin Yıldız hakkında ilginç sözler sarf etti.

“İlahiyatçılar, adı altındaki kişiler yerli yersiz açıklamalar ve çakma fetvalarla ortalığı gereksiz karıştırıyorlar” diyen Çevik, söz konusu açıklamaların Erdoğan’ı da rahatsız ettiğini belirtirken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konuyla ilgili çalışma yapmasını istediğini aktarıyor.

“Bu tür tartışmalar ortaya çıkar çıkmaz Diyanet İşleri Başkanlığının olaya müdahil olması ve gerekli girişimleri yapması gerekmez miydi?” diye soran Çevik, şunları dile getiriyor:

“Yani illa bu konuya da Cumhurbaşkanımız mı müdahil olmalıydı? Bir de bu işin arka planına iyi bakmak lazım… Yoksa birileri 28 Şubat sürecinde olduğu gibi suları bulandırıp dini hassasiyeti olan kitleleri karalamak için mi yapıyor bütün bunları? Aramızda ajan provokatörler mi var?”
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