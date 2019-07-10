Samanyolu Haber /Gündem / Saray CHP'li belediyeleri çalıştırmıyor... Buca Metrosu 18 aydır onay bekliyor /10 Temmuz 2019 13:41

Saray CHP'li belediyeleri çalıştırmıyor... Buca Metrosu 18 aydır onay bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha önce onaylanan Buca Metrosu’nun yapımına başlamak için yaptığı üç resmi talebe karşın Cumhurbaşkanlığı’ndan yanıt alamadığını açıkladı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, üç kez resmi talepte bulunmasına rağmen daha önce onaylanan Buca Metrosu’nun yapımına başlamak için Cumhurbaşkanlığı’ndan yanıt alamadığını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapımı planlanan Buca Metrosu'nun yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığı tarafından iki yıla yakın bir zamandır bekletildiklerini açıkladı.

28 Aralık 2017 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan projenin inşaatına başlanabilmesi için, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın onayını alması gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, 05 Aralık 2017, 18 Eylül 2018 ve 13 Mart 2019 tarihlerinde ilgili bakanlığa üç kez resmi başvuruda bulunduklarını ve yalnızca imza beklediklerini dile getirdi.

'ONAY GECİKTİKÇE MALİYETLER ARTIYOR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu projesi için hazırlanan fizibilite raporunda hatalar olduğu yönündeki iddiaları da yanıtlayarak, onaya sunulurken tespit edilen kurdan bugüne gerçekleşen değişikliğe işaret etti. Yapılan açıklamada onay sürecinin gecikmesinin maliyeti arttırdığı söylendi.
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