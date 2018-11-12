Samanyolu Haber /Gündem / Saray Cengiz’in yolunu yine açtı: 109 milyon lira fazlaya Demiryolu ihalesi verdiler /12 Kasım 2018 14:13

Saray Cengiz’in yolunu yine açtı: 109 milyon lira fazlaya Demiryolu ihalesi verdiler

Diyarbakır ile Mardin Mazıdağı arasında yapılacak demiryolu hattının ihalesinde en düşük teklifin elendiği, ihalenin 109 milyon lira fazla fiyata iktidarın gözde müteahhiti Cengiz İnşaat’a kaldığı ortaya çıktı.

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TCDD’nin ‘Diyarbakır-Mazıdağı (Mardin) Demiryolu İltisak Hattı Yapım İşi’ başlığıyla çıktığı ihale, Mazıdağı’ndaki entegre gübre tesisine özel 53 kilometrelik demiryolu hattının yapımını kapsıyor. Entegre gübre tesisi, İstanbul çevresindeki gelir garantili dev otoyol ve köprü inşaatlarının müteahhitlerinden Cengiz Holding’e ait. 1.1 milyar liralık gübre tesisi yatırımı için devletten özel yol dışında ayrıca çok sayıda teşvik alınmış. Tesise özel demiryolunun yapım ihalesine Cengiz Holding de katılmış.


İhale sürecine ilişkin bilgiler Sözcü yazarı Çiğdem Toker’in bugünkü yazısında yer aldı.

Uzunluğu 53.8 km olan demiryolunun yaklaşık maliyeti 384 milyon 733 bin TL olarak duyrulmuş.  Eylül sonundaki ihalede en düşük teklif, ‘380 milyon 615 bin TL’ ile Ederay-İmaj- Metaleks ortaklığından gelmiş. Bu teklifi, 489 milyon 637 milyon TL ile Cengiz İnşaat izlemiş.


Bir ay süren değerlendirme sonrasında, en düşük teklif geçersiz bulunarak elenmiş. TCDD, en düşük tekliften 109 milyon TL daha pahalı teklif veren Cengiz İnşaat’ı geçen hafta sözleşme imzalamaya çağırmış.

Çiğdem Toker yazısında TCDD’ye “Hangi gerekçelerle en düşük tekliften 109 milyon TL daha pahalı teklifi kabul ettiniz?” diye sordu.
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