Samanyolu Haber /Gündem / Saray , AKP'de yeni bir tasfiye dalgasına hazırlanıyor... /27 Mart 2018 09:19

Saray , AKP'de yeni bir tasfiye dalgasına hazırlanıyor...

AKP'de üç dönem siyaset yapanların ara verme zorunluluğu Erdoğan'ın bir süredir görevden almalara ara verdiği belediyeler için uygulanacak. Düzenlemeye takılan en az 100 isim bulunduğu belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin başına yeniden geçtiği ilk günlerde başlattığı parti içi tasfiyeler bir süredir durulmuştu.

Özellikle belediyeler üzerinden yapılan görevden almalara şimdi "üç dönem şartı" nedeniyle en az 100 isim daha eklenecek.

Hürriyet'tn kulis haberine göre , belediye başkanları arasında en az 100 ismin bu şarta takıldığı belirtiliyor. Bölgesinde ‘sevildiği’ ileri sürülen başkanlara ise üç dönem şartı işletilmeyecek.

AKP kurmayları, bu esnetmenin özellikle yerel seçimlerde kullanılacağını ifade etti. AKP kurmayları, “Bazı belediye başkanlarının oy oranı partinin üzerinde çıkıyor. Bu durumda üç döneme takıldığı için aday göstermezsek, başka bir partinin adayı olduğunda kazanma ihtimali çok yüksek isimler var. Bu riski ortadan kaldırmak için bazı başkanların yeniden aday gösterilmesi gerekebilir. Bunun için MKYK kararıyla bazı isimler için üç dönem kuralı uygulanmayacak” dedi.
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