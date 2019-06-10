Saray, ABD'nin S-400 mektubuna cevap verdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin S-400 krizine ilişkin gönderdiği mektup hakkında konuştu. Demir, mektubun muhatabının Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olduğunu söyledi. Akar’ın mektubun ardından bu konuyla ilgili çalışma yaptığını söyleyen Demir “Beraber koordinasyon içindeyiz. Buna bir cevap verilir. Çünkü oradaki argümanların bizim açımızdan cevapları da var. Bu iletişim devam edecek” dedi.







S-400 konusunda Türkiye’nin tavrının net olduğunu söyleyen Demir, şunları ifade etti:





“Geç, erken ama net bir tavır var. ‘Biz bu meseleyi bitirdik’ diye defalarca söylendi. Bu anlamda ABD tarafında bir endişe varsa, S-400’lerin Türkiye’de bulunmasından dolayı bir teknik endişe ise bunu tartışmaya, konuşmaya hazır olduğumuzu defalarca yineledik. Bu konuda bir teknik ekip oluşturup tartışmakla ilgili karşı taraf henüz hiçbir adım atmadı. Buna hazır olduğumuzu defalarca söyledik.”





ABD’nin S-400 yerine alınmasını önerdiği Patriot füze sistemi görüşmelerine ilişkin de Demir, “Biz cevabımızı verdik, onlardan cevap bekliyoruz” diye konuştu.





F-35’lere ilişkin Türkiye’nin program ortaklığıyla S-400’lerin alınması arasında bir alaka kuramadıklarını belirten Demir, şöyle devam etti:





“Türkiye’nin özgür iradesiyle aldığı bir kararın önüne geçilmesi, ‘alırsanız cezalandırırız’ tavrı mıdır? Çünkü Türkiye’nin program ortaklığıyla ilgili alınacak kararların, atılacak adımların bizim açımızdan hiçbir izahı yok. Bunları müzakere edeceğiz.”





ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri alıp almaması konusunda karar vermesi için Ankara'ya 31 Temmuz'a kadar süre tanımıştı.