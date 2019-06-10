Samanyolu Haber /Gündem / Saray, ABD'nin S-400 mektubuna cevap verdi /10 Haziran 2019 20:12

Saray, ABD'nin S-400 mektubuna cevap verdi

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yolladığı ve Türkiye’nin S-400’leri almaktan vazgeçmemesi durumunda Türk pilotlarının F-35 eğitiminden çıkarılacağı, aynı zamanda da bir dizi ekonomik yaptırım uygulanacağı bildirilen mektubun etkisi sürüyor.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin S-400 krizine ilişkin gönderdiği mektup hakkında konuştu. Demir, mektubun muhatabının Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olduğunu söyledi. Akar’ın mektubun ardından bu konuyla ilgili çalışma yaptığını  söyleyen Demir “Beraber koordinasyon içindeyiz. Buna bir cevap verilir. Çünkü oradaki argümanların bizim açımızdan cevapları da var. Bu iletişim devam edecek” dedi.

S-400 konusunda Türkiye’nin tavrının net olduğunu söyleyen Demir, şunları ifade etti:

“Geç, erken ama net bir tavır var. ‘Biz bu meseleyi bitirdik’ diye defalarca söylendi. Bu anlamda ABD tarafında bir endişe varsa, S-400’lerin Türkiye’de bulunmasından dolayı bir teknik endişe ise bunu tartışmaya, konuşmaya hazır olduğumuzu defalarca yineledik. Bu konuda bir teknik ekip oluşturup tartışmakla ilgili karşı taraf henüz hiçbir adım atmadı. Buna hazır olduğumuzu defalarca söyledik.”

ABD’nin S-400 yerine alınmasını önerdiği Patriot füze sistemi görüşmelerine ilişkin de Demir, “Biz cevabımızı verdik, onlardan cevap bekliyoruz” diye konuştu.

F-35’lere ilişkin Türkiye’nin program ortaklığıyla S-400’lerin alınması arasında bir alaka kuramadıklarını belirten Demir, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin özgür iradesiyle aldığı bir kararın önüne geçilmesi, ‘alırsanız cezalandırırız’ tavrı mıdır? Çünkü Türkiye’nin program ortaklığıyla ilgili alınacak kararların, atılacak adımların bizim açımızdan hiçbir izahı yok. Bunları müzakere edeceğiz.”

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri alıp almaması konusunda karar vermesi için Ankara'ya 31 Temmuz'a kadar süre tanımıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saray, ABD'nin S-400 mektubuna cevap verdi Sonraki Haber >>

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

ABD'de bulunan 'Respect Graduate School' ilahiyat alanında artık Türkçe eğitim de veriyor

ABD'de bulunan 'Respect Graduate School' ilahiyat alanında artık Türkçe eğitim de veriyor

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

Boyundan büyük işe kalkıştı

Boyundan büyük işe kalkıştı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

Seçimin tarihini unuttu

Seçimin tarihini unuttu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:00:20