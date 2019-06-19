Sapat Eğitim Kurumları'ndan büyük başarı

Sapat Eğitim Kurumları, Kırgızistan’ın gururu olmaya devam ediyor.





Sapat Eğitim Kurumları öğrencileri, Kırgızistan'da son sınıf öğrencileri arasında yapılan üniversiteye giriş sınavlarında en yüksek puan alarak ipi göğüslediler ve altın sertifika almaya hak kazandı.





43 BİN 440 ÖĞRENCİ ARASINDA SAPAT ÖĞRENCİSİ CORMONOV 1'İNCİ





43 bin 440 öğrencinin katıldığı sınavda Sapat Eğitim Kurumları öğrencisi Eldiyar Çormonov en yüksek puanı alarak ülke birincisi oldu.





Altın sertifika almaya hak kazanan 52 öğrenciden 18’i de Sapat Eğitim Kurumu öğrencisi.





Sapat’ın bu başarısı Kırgız medyasında ve sosyal medyada geniş yer buldu.





Sapat Okullarına sahip çıkmakla Kırgızistan’ın ne kadar doğru bir karar verdiğine değinen sosyal medya kullanıcıları, "Bu öğrenciler ülkenin geleceği", "Okulların verdiği eğitimden çok memnunuz" ve "Sapat Eğitim Kurumları bu şekilde eğitimine devam etmeli" ifadelerini kullandı.





Kırgızistan'da Sapat Eğitim Kurumları başarılarına bir yenisini daha ilave etti.





SERTİFİKA ALAN 52 ÖĞRENCİ İSTEDİĞİ ÜNİVERSİTEDE OKUYABİLECEK





Kırgızistan’da üniversite kazanmak için Türkiye’deki gibi genel sınavdan başarılı puan almak gerekiyor. Bu seneki sınavdan altın sertifika almaya hak kazanan 52 öğrenci istediği üniversitenin istediği bölümünde okuyabilecek.





Kırgızistan’da üniversiteye giriş sınavlarında en yüksek puan alarak altın sertifika almaya hak kazanan öğrenciler cumhurbaşkanı tarafından kabul edilerek ödüllendiriliyor.





Bu yıl da başarılı olan 52 öğrencinin Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov tarafından kabul edilerek ödüllendirilmesi bekleniyor.