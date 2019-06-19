Samanyolu Haber /Dünya / Sapat Eğitim Kurumları'ndan büyük başarı /19 Haziran 2019 10:52

Sapat Eğitim Kurumları'ndan büyük başarı

Kırgızistan’da 27 yıldan beri eğitim faaliyetlerini sürdüren ve başarılarıyla isminden söz ettiren Sapat Eğitim Kurumları bir başarıya daha imza attı. 43 bin 440 öğrencinin katıldığı üniversiteye giriş sınavında Sapat Eğitim Kurumları öğrencisi Eldiyar Çormonov en yüksek puanı alarak ülke birincisi oldu. Sertifika almaya hak kazanan 52 öğrencinin 18'i de Sapat Eğitim Kurumları öğrencisi.

SHABER3.COM

Sapat Eğitim Kurumları, Kırgızistan’ın gururu olmaya devam ediyor. 

Sapat Eğitim Kurumları öğrencileri, Kırgızistan'da son sınıf öğrencileri arasında yapılan üniversiteye giriş sınavlarında en yüksek puan alarak ipi göğüslediler ve altın sertifika almaya hak kazandı.

43 BİN 440 ÖĞRENCİ ARASINDA SAPAT ÖĞRENCİSİ CORMONOV 1'İNCİ

43 bin 440 öğrencinin katıldığı sınavda Sapat Eğitim Kurumları öğrencisi Eldiyar Çormonov en yüksek puanı alarak ülke birincisi oldu. 

Altın sertifika almaya hak kazanan 52 öğrenciden 18’i de Sapat Eğitim Kurumu öğrencisi. 

Sapat’ın bu başarısı Kırgız medyasında ve sosyal medyada geniş yer buldu. 

Sapat Okullarına sahip çıkmakla Kırgızistan’ın ne kadar doğru bir karar verdiğine değinen sosyal medya kullanıcıları, "Bu öğrenciler ülkenin geleceği", "Okulların verdiği eğitimden çok memnunuz" ve "Sapat Eğitim Kurumları bu şekilde eğitimine devam etmeli" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'da Sapat Eğitim Kurumları başarılarına bir yenisini daha ilave etti.

SERTİFİKA ALAN 52 ÖĞRENCİ İSTEDİĞİ ÜNİVERSİTEDE OKUYABİLECEK

Kırgızistan’da üniversite kazanmak için Türkiye’deki gibi genel sınavdan başarılı puan almak gerekiyor. Bu seneki sınavdan altın sertifika almaya hak kazanan 52 öğrenci istediği üniversitenin istediği bölümünde okuyabilecek.

Kırgızistan’da üniversiteye giriş sınavlarında en yüksek puan alarak altın sertifika almaya hak kazanan öğrenciler cumhurbaşkanı tarafından kabul edilerek ödüllendiriliyor. 

Bu yıl da başarılı olan 52 öğrencinin Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov tarafından kabul edilerek ödüllendirilmesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sapat Eğitim Kurumları'ndan büyük başarı Sonraki Haber >>

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Vaatleri ne kadar yerine getridi

Vaatleri ne kadar yerine getridi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:55:03