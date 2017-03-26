Şanlıurfa'da tehlikeli Suriyeli gerginliği

Kısa sürede büyüyen olayda vatandaşlar, Suriyelilerin bulunduğu işyerlerine taşlarla saldırdı. 1 polis yaralanırken Suriyeli 2 genç ise gözaltına alındı.









Olay, akşam saatlerinde Haşimiye Meydanında meydana geldi. Kent merkezinde şüpheli şahıs ve yabancılara yönelik uygulama yapan polis, Suriyeli uyruklu şüpheli 2 gencin üst aramasını yapıp kimlik istedi. Bu sırada kimlikleri olmadığı ileri sürülen Suriyeliler, polisle tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma büyümesi üzerine polise mukavemette bulunan ve bir polisin yaralanmasına neden olan Suriyelileri gören bir grup Şanlıurfalı, duruma tepki gösterdi. Kısa sürede olay yerinde toplanan onlarca vatandaş polislere zorluk gösteren Suriyeliler tepki gösterip linç etmeye kalkıştı. Yaşanan arbedede polis, öfkeli kalabalığın arasında Suriyeli gençleri güçlükle çıkartıp bir fırında koruma altına aldı. Olay yerine takviye çevik kuvvet ekiplerinin gelmesiyle birlikte Suriyeliler zırhlı araçlara konularak polis merkezine götürüldü.





Bu arada yaşananlar kısa sürede kent merkezinde duyulması üzerine toplanan vatandaşlar, "Suriyeli istemiyoruz" sloganlarını atıp Suriyelilere ait işyerlerini taşlayarak zarar verdi. Gerginliğin devam ettiği olaylar nedeniyle polis güvenlik önlemleri artırdı.