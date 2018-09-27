Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik... Suriyeliler ile yerel halk kavga etti 2 ölü

Şanlıurfa Eyyübiye Osmanlı mahallesinde Urfalı Dağ ailesi ve Suriyeli grup arasında çıkan silahlı bıçaklı, baltalı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi.





Olayın olduğu ilk anlarda yapılan müdahalelere rağmen Mahmut Dağ ölmüştü, Ağır yaralanan Mesut Dağ’da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda Mehmet Dağ, Murat Dağ ve Müslüm Dağ adlı kardeşler yaralandı. Eyyübiye’deki Şanlıurfa Araştırma Hastanesi bahçesi bulunan Dağ ailesini Şanlıurfa Eski Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Kaymakam, Hasta yöneticileri yakınlarını yalnız bırakmadı.Olay Sıcaklığı korurken güvenlik güçleri hastane ve mahallede asayişi kontrol ediyor.Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.