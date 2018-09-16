Samanyolu Haber /Ekonomi / Şanlıurfa'da sanayicinin elektriği yarın kesilecek /16 Eylül 2018 11:09

Şanlıurfa'da sanayicinin elektriği yarın kesilecek

Dicle EPSAŞ, Şanlıurfa OSB'nin elektriğinin pazartesi günü kesileceğini açıkladı. OSB'nin borcunun 23 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

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Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Dicle EPSAŞ), Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nin 23 milyon lirayı bulan elektrik borcu nedeniyle ödenmemesi halinde, pazartesi günü elektriğinin kesileceğini açıkladı.

‘ELEKTRİĞİ GÜNLÜK OLARAK BORÇLANARAK ALIYORUZ’

Dicle EPSAŞ’tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, OSB yönetiminin güncel 23 milyon lira olan elektrik borcunu ödemesi için uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Şirketimiz elektriği günlük olarak piyasadan borçlanarak alıyor. Geldiğimiz durumda borçlanma şartları ise malum. EPDK tarifelerinin en alt limitinde neredeyse karsız olarak enerji sağlamamıza rağmen Şanlıurfa OSB, aylardır borcunu ödememektedir. Yaşanan bu duruma rağmen OSB’deki sanayicilerin mağdur olmaması için uzunca bir süredir olumlu yaklaşımımızı devam ettirdik” denildi.

‘OSB’YE ENERJİ TEDARİK ETME İMKANIMIZ KALMADI’

OSB yönetiminden borcun ödenmesi konusunda yanıt alınamadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“OSB’de üretim yapan Şanlıurfalı sanayici ve işadamlarımızın zarar görmesini istemediğimizden, anlaşma zemini yakalamak için ısrarlı ve olumlu çabalarımızı son ana kadar sürdürdük. Ancak şirketimizin artık piyasadan borçlanarak OSB’ye enerji tedarik etme imkanı kalmamıştır. Bu nedenle OSB yönetimine gerekli ödemelerin yapılmaması durumunda 17 Eylül 2018 pazartesi günü enerjilerinin kesileceğini resmen bildirdik.” 
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