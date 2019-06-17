Samanyolu Haber /Gündem / Şanlıurfa SGK başkanı İstanbul seçimi için geldi /17 Haziran 2019 19:28

Şanlıurfa SGK başkanı İstanbul seçimi için geldi

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın, İstanbul Gaziosmanpaşa'da AKP'nin adayı Binali Yıldırım için seçim kampanyası yürüttüğü iddia edildi.

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa SGK Başkanı'nın İstanbul'da Binali Yıldırım için seçim kampanyası yürüttüğünü iddia edildi. SGK Başkanı'nın İstanbul Gaziosmanpaşa'da katıldığı bir etkinliği paylaşan Tanal, 'devlet memurlarının seçim kampanyalarına katılmalarının kanuna aykırı olduğunu hatırlattı.



"PARTİZANLAŞMIŞ MEMUR DEMOKRASİYE ZARAR VERİR"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın paylaşımı:

"SGK BAŞKANI İstanbul’da Binali Yıldırım için siyasi çalışma yapıyor. 657 sayılı devlet memurları kanuna göre memurun bunu yapması doğru değil. Partizanlaşmış memur demokrasiye zarar verir.Temiz ve adil seçim ilkelerini aşındırır.Görev başında değil seçim için fabrikaları dolaşıyor."


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