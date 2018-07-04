Samanyolu Haber /Gündem / Şanlıurfa Hilvan cezaevi eza merkezi mi? /04 Temmuz 2018 20:34

Şanlıurfa Hilvan cezaevi eza merkezi mi?

Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hilvan cezaevi'nin kötü şartlarından dolayı 'eza merkezi' olduğunu söyledi.

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İnsan Hakları Savunucusu ve Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaşanan mağduriyetleri gündeme taşımaya devam ediyor. Her gün cezaevinde yaşanan onca mağduriyeti gündeme taşıyan Gergerlioğlu, milletvekili seçilmesiyle birlikte bu misyonunu artırarak devam ediyor. "Şanlıurfa Hilvan cezaevi eza merkezi mi?" diyen Gergerlioğlu, "Anayasada hukuk devleti mi yazıyordu?" dedi.

Hilvan'da sıcaklıkların 55 dereceye vardığını aktaran Gergerlioğlu, "Yenmeyecek yemekler, sık sık kesilen elektrikler, kısa süreli verilen sular... Cehennem gibi hayat, Anayasada hukuk devleti mi yazıyordu? Adalet Bakanlığı bil ki insan hakları savunucuları peşini bırakmaz" ifadelerini kullandı.


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