Samanyolu Haber /Gündem / ''Sanırım memleketin duygularına tercüman oldum'' /17 Temmuz 2017 17:14

''Sanırım memleketin duygularına tercüman oldum''

İzne ayrıldığı İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim olmayan yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan, sosyal medya hesabından "Sanırım memleketin duygularına tercüman oldum" diye yazdı.

SHABER3.COM

Tutuklu bulunduğu Foça Açık Cezaevi’ne dönmeyen ve cuma günü sosyal medyadan kaçtığını duyuran yazar Sevan Nişanyan bu sabah kendi twitter hesabından, “Sanırım memleketin duygularına tercüman oldum. Seksen milyon hapsedildikleri o tımarhaneden kaçma hayaliyle yaşıyor” mesajını paylaştı.

?Hakkında yakalama kararı çıkarılan Nişanyan dün sabah 09.00’dan itibaren resmen firari olmuştu.

Nişanyan, teslim olması gereken cuma günü Twitter’daki profil fotoğrafına uçan beyaz bir kuş koymuş ve “Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına” mesajını paylaşmıştı. Bu mesaj üzerine Nişanyan’ın yurtdışına kaçtığı yorumları yapılmıştı.

<< Önceki Haber ''Sanırım memleketin duygularına tercüman oldum'' Sonraki Haber >>

Dünya şefkata muhtaç!

Dünya şefkata muhtaç!

Şefkat bütün bütün unutulmuş olsa da..

Şefkat bütün bütün unutulmuş olsa da..

Cezaevlerini basıp bayrak direklerine asacağız

Cezaevlerini basıp bayrak direklerine asacağız

Bir gazetecinin hayatı nasıl değişti?

Bir gazetecinin hayatı nasıl değişti?

Erdoğan'ın En Karanlık Günü: 15 Temmuz

Erdoğan'ın En Karanlık Günü: 15 Temmuz

Türk halkı için kaçış yok, her yerden Erdoğan çıkıyor

Türk halkı için kaçış yok, her yerden Erdoğan çıkıyor

Adalet Yürüyüşü ile ilgili çarpıcı anket

Adalet Yürüyüşü ile ilgili çarpıcı anket

Tasfiye edilen NATO subayları konuştu

Tasfiye edilen NATO subayları konuştu

Fethullah Gülen'in 15 Temmuz'un yıldönümü münasebetiyle mesajı

Fethullah Gülen'in 15 Temmuz'un yıldönümü münasebetiyle mesajı

ABD’nin devlet radyosu NPR Fethullah Gülen Hocaefendi ile röportajı

ABD’nin devlet radyosu NPR Fethullah Gülen Hocaefendi ile röportajı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:20:25