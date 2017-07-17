Tutuklu bulunduğu Foça Açık Cezaevi’ne dönmeyen ve cuma günü sosyal medyadan kaçtığını duyuran yazar Sevan Nişanyan bu sabah kendi twitter hesabından, “Sanırım memleketin duygularına tercüman oldum. Seksen milyon hapsedildikleri o tımarhaneden kaçma hayaliyle yaşıyor” mesajını paylaştı.





?Hakkında yakalama kararı çıkarılan Nişanyan dün sabah 09.00’dan itibaren resmen firari olmuştu.





Nişanyan, teslim olması gereken cuma günü Twitter’daki profil fotoğrafına uçan beyaz bir kuş koymuş ve “Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına” mesajını paylaşmıştı. Bu mesaj üzerine Nişanyan’ın yurtdışına kaçtığı yorumları yapılmıştı.



