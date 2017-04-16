Samanyolu Haber /Gündem / Sandıklar kapandı, sayım başladı! /16 Nisan 2017 17:08

Sandıklar kapandı, sayım başladı!

Türkiye referanduma sonuçlarına kilitlendi. Oy sayım işlemi yurt genelinde sona erdi sayım başladı. YSK'nın yasakları 21:00'a kadar sürecek. Ancak bu saatten çok önce sonuçların açıklanması için izin verilmesi bekleniyor.

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Türkiye nefesini tuttu 16 Nisan yeni anayasa referandumu sonuçlarını bekliyor. Referandum sandıklarının 32 Doğu illinde 16:00’da kapanmasının ardından Batı’daki sandıklar da 17:00’da kapandı ve oy sayım işlemleri başladı.

YSK’nın seçim yasakları saat 21:00’a kadar devam edecek. Radyo, televizyon ve internetteki yayınlar saat 21.00’den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından ilk sonuçlar Sozcu.com.tr’de olacak.
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