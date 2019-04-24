Samanyolu Haber /Ekonomi / Sanayide çarklar durdu: Krediler ödenemiyor /24 Nisan 2019 14:27

Sanayide çarklar durdu: Krediler ödenemiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre imalat sanayiinde takvim etkisinden arındırılmış yıllık üretim şubat ayında yüzde 5,5, ocakta yüzde 7,6 düştü. Üretim 2018 yılı aralık ayında ise yüzde 10,8 azalmıştı. Kriz sebebiyle sanayide batık kredi tutarı yüzde 56,6 artarak 20,5 milyar TL'ye yükseldi.

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Ekonominin lokomotifi imalat sanayiinde kriz şartları giderek ağırlaşıyor. 

Ekonomik kriz ve talep yetersizliği sebebiyle imalat sanayiinde üretim son 6 aydır kesintisiz düşerken, sanayicilerin hem kredi borçları hem batık kredileri artıyor.

KAN KAYBI SÜRÜYOR
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre imalat sanayiinde takvim etkisinden arındırılmış yıllık üretim şubat ayında yüzde 5,5, ocakta yüzde 7,6 düştü. Üretim 2018 yılı aralık ayında ise yüzde 10,8 azalmıştı.
 
Şubat sonu itibarıyla son 1 yılda imalat sanayii firmalarının takipteki (batık) kredileri de yüzde 56,6 artarak 20,5 milyar liraya yükseldi. 

ANA SANAYİ DALLARINDA ÜRETİM VE BATIK KREDİ TABLOSU:

ANA METAL: Üretim son 7 aydır düşüyor. Düşüş şubatta yüzde 16,2 olurken, ocakta yüzde 19,3’ü buldu. Takipteki krediler yüzde 56 artışla 3,3 milyar liraya yükseldi.

KİMYA: Üretim son 6 aydır düşüşte. Düşüş şubatta yüzde 7,1 olurken, 2018 yılı ekim ayında yüzde 7,5’i görmüştü. Takipteki krediler yüzde 40 artışla 690,5 milyon liraya çıktı.

KAUÇUK-PLASTİK: Son 7 aydır üretim düşüyor. En son şubatta yüzde 10,1 olan düşüş 2018 yılı aralık ayında yüzde 14,5’i gördü. Şubat itibarıyla takipteki krediler yüzde 82,9 artışla 1,7 milyar liraya ulaştı.

GIDA: Üretim 6 aydır düşüyor. Şubatta yüzde 1,2 düşen üretim geçen aralık ayında yüzde 10,5 azalmıştı. İçecek dahil gıdada takipteki krediler yüzde 104,1 artışla 4,3 milyar lira oldu.

MOTORLU TAŞIT (OTOMOTİV): Üretim son 7 aydır düşüşte. Şubatta yüzde 10,8 olan düşüş, geçen kasım ayında yüzde 19’u buldu. Son 1 yılda takipteki krediler yüzde 34,5 artışla 358 milyon liraya çıktı.

TEKSTİL: Üretim son 6 aydır düşüyor. Şubatta yüzde 3,5 olan düşüş, geçen aralık yüzde 7,4 olarak tahakkuk etti. Batık krediler yüzde 51,4 artışla 3,4 milyar lirayı aştı.

MAKİNE: Son 7 aydır üretim düşüyor. Düşüş şubatta yüzde 17,1, ocak ayında yüzde 17,3 oldu. Takipteki krediler yüzde 47,2 artışla 992 milyon liraya ulaştı.

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