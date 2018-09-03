Samanyolu Haber /Ekonomi / Sanayicinin umudu söndü: Demek ki zamlar kalıcı! /03 Eylül 2018 13:15

Sanayicinin umudu söndü: Demek ki zamlar kalıcı!

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarının ağustos ayından sonra eylül ayında da zam yapılması, sanayicileri endişelendiriyor: Demek ki zamlar kalıcı...

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Doğalgaz fiyatlarına konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam geldi. Elektrik fiyatlarına ise yüzde 15 zam yapıldı.

Dünya gazetesinin haberine göre Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın elektrik ve doğalgazın, sanayide en önemli girdi maliyetlerinin başında geldiğinin altını çizerken “Türk sanayicisi sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Özellikle dövizdeki yükselişin etkisiyle doğalgaz fiyatlarının yükselmesi kaçınılmaz. Elektrik üretiminin yüzde 40’ının doğalgaz santrallerinden sağlanması gelecek açışından sanayiciyi düşündürüyor” diye konuştu.

“Demek ki kur artışları kalıcı”

SYK Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Yedikardeş, doğalgaz ve elektriğe gelen zamların geçici olarak düşünülen döviz kurlarının kalıcı olacağı anlamını da taşıdığını söyledi. Yedikardeş, “Yabancı yatırımcı ve sermaye anlamında kırılganlık en az üç ay boyunca sürecektir. Dünyada 2009’da teğet geçen Mortgage rüzgarını ülkemizde yeni yaşıyoruz. Dış kaynaklı veya cari açıkların acısını bir gün hep birlikte ödeyecektik. Şu an bunu net görmekte ve yaşamaktayız” dedi.

“Enerjiyi verimli kullanalım”

Dağlıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu ise enerji zamlarının sebebinin dövizdeki artış ve son bir yılda dünyada yaşanan petrol fiyatlarındaki yükseliş olduğunu söyledi. Türkiye’de elektrik üretiminde doğalgaz ve ithal kömürün önemli payı bulunduğuna işaret eden Dağlıoğlu, “Bu sebeple dünyadaki fiyat artışları ve kur yükselişi maliyetleri artırdı. Enerji kullanımında girdi çeşitliliği ve enerjiyi verimli kullanarak maliyet düşürmeliyiz. Sanayicinin önünü açabilmek için gerekli olan budur” ifadelerini kullandı.
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