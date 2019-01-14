Samanyolu Haber /Ekonomi / Sanayi üretiminde yine düşüş /14 Ocak 2019 10:17

Sanayi üretiminde yine düşüş

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 azaldı.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı.

Sanayi üretimi, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6b5 oranında düştü. Böylece sanayi üretimi 4 ay üst üste gerilemiş oldu.
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