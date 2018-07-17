Sanayi üretimi rakamları da iyi gelmedi...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi mayıs ayında yüzde 1,6 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 arttı.





Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.





Önceki aya göre düşüş var

Öte yandan sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 1,6 azaldı





Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,1 azaldı.