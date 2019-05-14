Samanyolu Haber /Ekonomi / Sanayi üretimi martta arttı, yıllık yüzde 2,2 azaldı /14 Mayıs 2019 10:22

Sanayi üretimi martta arttı, yıllık yüzde 2,2 azaldı

Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretimi, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 azaldı. 

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,1 yükseldi.

2019 yılı mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 azaldı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTTI

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı.

2019 yılı birinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 azaldı. 

Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,7 arttı. 

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