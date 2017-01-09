Samanyolu Haber /Ekonomi / Sanayi üretimi endeksi açıklandı /09 Ocak 2017 10:46

Sanayi üretimi endeksi açıklandı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Kasım'da bir önceki aya göre aynı kaldı.

Sanayi üretimi endeksi açıklandı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 arttı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 arttı.
<< Önceki Haber Sanayi üretimi endeksi açıklandı Sonraki Haber >>

iPhone 10 yaşında: Dünyayı değiştiren telefonun hikâyesi

iPhone 10 yaşında: Dünyayı değiştiren telefonun hikâyesi

AKP ekonomisti sosyal medyayı yıkıyor

AKP ekonomisti sosyal medyayı yıkıyor

Bir Recep Tayyip Erdoğan portresi

Bir Recep Tayyip Erdoğan portresi

Bakanın giydiği İngiliz bayraklı montun fiyatı belli oldu

Bakanın giydiği İngiliz bayraklı montun fiyatı belli oldu

Arjantin'den Hizmet'e diplomatik destek!

Arjantin'den Hizmet'e diplomatik destek!

Kudüs'te kamyon kalabalığa daldı

Kudüs'te kamyon kalabalığa daldı

Anayasa değişikliği protestosuna TOMA'lı, gazlı, plastik mermili müdahale

Anayasa değişikliği protestosuna TOMA'lı, gazlı, plastik mermili müdahale

TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN İÇTİMÂÎ RUH (Bamteli)

TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN İÇTİMÂÎ RUH (Bamteli)

Erdoğan: Türkiye'nin Yönetim Sistemi Değişmiştir

Erdoğan: Türkiye'nin Yönetim Sistemi Değişmiştir

İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı

İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:55:27