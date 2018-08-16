Samanyolu Haber
Sanayi üretim artışında yavaşlama: Haziran'da yüzde 3,2 arttı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Ekonomi
/
Sanayi üretim artışında yavaşlama: Haziran'da yüzde 3,2 arttı
/
16 Ağustos 2018 10:30
Sanayi üretim artışında yavaşlama: Haziran'da yüzde 3,2 arttı
Sanayi üretimi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarken, bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı.
SHABER3.COM
Haziran ayı sanayi üretimi verileri açıklandı.
Açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre yüzde 2 düşüş gösterdi.
Geçen yılın aynı ayına göreyse üretimde yüzde 3,2 artış oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Sanayi üretim artışında yavaşlama: Haziran'da yüzde...
Sonraki Haber >>
Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler
Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid...
İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır
Cenova'daki otoyol köprüsünün çökmesi en az 42 kişinin hayatına mal oldu. Faciaya yeterli bakım...
Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma
Darıca’da yayın yapan bir yerel kanal muhabirine, “Tutuklu gazeteciler hakkında ne düşünüyorsunuz?”...
ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Türkiye'ye yine sert açıklamalar
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, Beyaz Saray'ın...
Mahkeme Brunson'un talebini reddetti... Ama açık kapı bıraktı
İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD 'li rahip Andrew Craig Brunson'un avukatının...
Ne zaman uyanmalı idik?
''Sabah gazetesinin kamu bankaları kullanılarak satışı çok temel bir konudur, kamu faydası üretme...
Türkiye tüm Avrupa'yı geride bıraktı...
Herkes için Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, Türkiye'nin sentetik uyuşturucuyla...
'Korkulan senaryo gerçekleşmek üzere'
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu’na göre, orta vadede özel sektörün bir borç kriziyle karşılaşma...
Dolar ve Euro neden düştü ?
Türkiye ile ABD arasında rahip Brunson nedeniyle çıkan krizi çözmek için perde arkasındaki pazarlıklar...
Alman Medyası krizi nasıl görüyor: ‘Samsung’ sözü saflık, döviz bozma çağrısı çaresizlik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ile yaşanan krize yönelik attığı adımlar Alman gazetelerinin...
Ünlü Siyaset Bilimciden önemli tespit : Kriz tek adam krizidir
Prof Dr Baskın Oran Türkiye'nin yaşadığı krizi değerlendirdi
ABD'ye ek vergide kim zararlı çıkacak?
Türkiye, ABD'den gelen 1 dolarlık otomobile karşılık 16 dolarlık otomobil satıyor.
Tweet
AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu
Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler
İki kedinin kavgasına karga müdahil oldu
İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır
Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma
Hocaefendi'den ince bir sitem !
Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?
İncilik üssü taşınacak mı?
Haftanın Bamteli Sohbeti yayınlandı
İşte doları fırlatan açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Akaryakıta müthiş zam.... Artık pompaya yansıyacak
ABD: Brunson'u serbest bırakırsanız bazı yaptırımlar kalkabilir
Vatandaş iyi niyetle döviz bozduruyor, ancak büyük firmalar piyasada yok
Röntgen çekildi: Bankalar, yandaşlar, döviz açığı olanlar zorda
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
11:08:00