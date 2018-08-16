Samanyolu Haber /Ekonomi / Sanayi üretim artışında yavaşlama: Haziran'da yüzde 3,2 arttı /16 Ağustos 2018 10:30

Sanayi üretim artışında yavaşlama: Haziran'da yüzde 3,2 arttı

Sanayi üretimi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarken, bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı.

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Haziran ayı sanayi üretimi verileri açıklandı.

Açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre yüzde 2 düşüş gösterdi.

Geçen yılın aynı ayına göreyse üretimde yüzde 3,2 artış oldu.
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