Sanatçı, siyasetçi ve insan hakları savunucularından bayram mesajı

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında işlerinden kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen kişiler YouTube üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalı kurdu.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nde öğretim üyesiyken KHK ile ihraç edilen Prof. Haluk Savaş’ın başında olduğu YouTube kanalı üzerinden sanatçı, siyasetçi ve insan hakları savunucuları KHK’lılara bayram mesajı gönderdi.

Suavi: KHK'lılarla dayanışmak için KHK'lı olmaya gerek yok





Videoda yer alan isimlerden olan sanatçı Suavi, KHK’lılarla dayanışmak için KHK’lı olmaya gerek olmadığını belirtirken şunları söyledi:





Hepimiz her an her şeyi yaşayabiliriz. İşte bu bilinçle anti-demokratik, yasa dışı ve gerçekten insan haklarına aykırı uygulamanın muhatabı olan sizlerle dayanışmak bizim demokrasi anlayışımıza denk düşmektedir. Nice bayramları birlikte yaşamak umuduyla, hepinizin yaşadıklarının farkında olduğumuzun altını çizerek selamlıyorum.





Prof. Fincancı: KHK’lar geldiği yere gitsin





Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da şunları söyledi:





KHK’larla işinden aşından edilen insanlar ‘sivil ölüm’ olarak tanımlanan bir hayata sınırlanmaya çalışanlar bu sınırlamayı kabul etmediler, mücadeleyi sürdürdüler. Mücadelenin kazanmak için temel olduğunu biliyoruz. Bu bayramda da mücadelediniz güçlü ve KHK’lar geldiği yere geri gönderilebilsin. Hepimiz eşimizle dostumuzla bir arada olalım.





Gergerlioğlu: Kazanacağız





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da “KHK’ların büyük bir zulüm olarak uygulandığını” söylerken şöyle konuştu:





İktidar dayatmayla devam etti, toplum sustu ve 21. yüzyılda Nazi Almanyasına benzer bir zulmü Türkiye’de uyguladır. Bu zulüm artık mümkün değil. Bu zulmü hep birlikte durduracağız. Tüm toplumu önemli bir duyarlılığa çağırıyorum. KHK’lıları da korkmadan çekinmeden hareket etmeye çağırıyorum. Bir gün gelecek KHK’lılar bitecek, biz kazanacağız diyorum.





CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bir gün KHK’ların “gasp edilen haklarının geri iade edileceğini” söyledi:





Yürekten inanıyorum, bu dönem bitecek, hukuk devleti tekrar egemen olacak ve sizin bugünden geçmişe gasp edilmiş bütün haklarınız iade edilecek.





Videoda ayrıca Sanatçı Ferhat Tunç, Adana İHD Başkanı İlhan Öngör, Eski Turizm ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, iş insanı Nasrullah Ayan, eski gazeteci Suat Özçelik ve Prof. Haluk Savaş’ın mesajı da yer aldı.