Sanatçı Ozan Arif vefat etti

Sanatçı Ozan Arif, (Arif Şirin) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.







Hastane yetkilileri Şirin'in saat 04:50'de hayata gözlerini yumduğu bildirildi.





69 yaşındaki sanatçının uzun süredir gırtlak kanseri tedavisi gördüğü kaydedildi.





OZAN ARİF KİMDİR?







Giresun'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949'da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun'da bitirdi. 1970'de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde beş yıl öğretmenlik, dört yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere üzere dokuz yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı.



