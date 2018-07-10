Gözaltına alındı, gerekçe komik...

Sanatçı Orhan Aydın bir süredir Twitter adresinden hem OHAL mağduriyetlerine dikkati çekiyor hem de iktidara muhalefet ediyordu.

Aydın sabah saatlerinde attığı tweet mesajında polis merkezinde olduğunu şu sözlerle bildirdi:

''Sosyal Medya Paylaşımlarım İçin Beyoğlu Emniyet Amirliği Güvenlik Şubeye Getirildim. Başkanlık ve Demokrasi!''







