Gözaltına alındı, gerekçe komik...

Sanatçı Orhan Aydın bir süredir Twitter adresinden hem OHAL mağduriyetlerine dikkati çekiyor hem de iktidara muhalefet ediyordu.
Aydın sabah saatlerinde attığı tweet mesajında polis merkezinde olduğunu şu sözlerle bildirdi:
''Sosyal Medya Paylaşımlarım İçin Beyoğlu Emniyet Amirliği Güvenlik Şubeye Getirildim. Başkanlık ve Demokrasi!''
Sanatçı Aydın serbest bırakılırken Twitter hesabından açıklama yaptı. Aydın şunları yazdı: ''Hakkımda 2 dosya var.
Yaşasın Hayat Yaşasın Tiyatro dediğim için Erzurum’dan
“darbeci” diye ihbar edilmişim, diğeri Antalya’dan ihbar “Darbenin siyasi ayağı araştırılsın” dediğim için “darbecilikten” dava açılmış.
Reddettim ve Serbest bırakıldım.
YAŞASIN TİYATRO YAŞASIN HAYAT.''