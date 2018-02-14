Sanatçı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

Geçen temmuzda geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören sanatçı Nuray Hafiftaş, yaşam mücadelesini kaybetti.







“HAYATIM BİR ANDA TEPE TAKLAK OLDU”





Sanatçı Hafiftaş ocak ayında yaşadığı süreci şu sözlerle anlatmıştı: “Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım, içimde yaşattığım bir çocuk var ama bu kez başaramadım. Tedaviye ilk başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz, doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum. Aynı zamanda burada aldığım psikolojik destek ile korkularım ve endişelerimi yendim. En kısa zamanda sevenlerimin yanında olmak istiyorum”