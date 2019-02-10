Sanatçı Hakan Yeşilyurt hayatını kaybetti

Yeşilyurt’un vefat haberini kuruluşunda emek verdiği Önder Babat Kültür Merkezi, “Çok değerli dostumuz, arkadaşımız Hakan Yeşilyurt’u kalp krizi sonucu kaybettik. Bu erken ve ani kayıp bizlere büyük bir acı yaşattı. Acılı ailesine, dostlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz” mesajıyla duyurdu.







Yeşilyurt’un cenazesinin 11 Şubat Pazartesi saat 13.00’te Antalya Kızılarık Cemevi’nden kaldırılacağı belirtildi.





HAKAN YEŞİLYURT KİMDİR?





1973 doğumlu Hakan Yeşilyurt, Ankara'da dünyaya geldi. Adalılar isimli müzik grubu ile müzik kariyerine adım atarken, Eftelya isimli solo albümü yayınladı. Yeşilyurt, daha sonra ise Ateş Hırsızı ve Çökertme albümlerini çıkardı. En son 2007 senesinde Sen Aşıksın albümünü çıkardı.



